立委控高端價差被賺走5億 薛瑞元：不法事證可送檢調

衛福部去年7月通過高端疫苗的緊急使用授權（EUA）附帶條件，要求一年內提出疫苗保護效益報告，高端7月底已經繳交報告，經審查要求本月底前要完成補件，否則將廢止EUA。衛福部長薛瑞元今天表示，目前還沒有收到高端的報告，如果沒有依規定交報告，違反相關規定就會廢止EUA。

立法院財政委員會今天進行前瞻基礎建設計畫第4期報告，薛瑞元列席報告，國民黨立委賴士葆質疑，根據高端公司年度報告顯示，一劑疫苗價格736元，但前衛福部長陳時中今年3月備詢時卻稱，政府每劑採購約800多元，中間價差高達100元，500萬劑價差就達5億元，價差到底被誰賺走？

薛瑞元表示，疫苗價格基於契約保密無法透露，這是契約保密項目，高端的年報要怎麼公布是高端的事情，他有守密的義務，中間若有不法事證可以送檢調，他沒有包庇，只是守密，陳時中當時怎麼回答因為不在場，沒辦法幫忙回答。

另外，打高端疫苗民眾赴日本，因不在日本認證的國劑疫苗名單，須持PCR陰性證明，指揮中心研擬開放民眾可補打國際認證疫苗。

賴士葆痛批，表面上政府順應民意調整，實際上，如果前三劑都打高端者，補打完三劑國際認證疫苗至少要間隔半年，根本是呼嚨一場。