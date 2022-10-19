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對岸飛彈越台北、不放棄武力犯台 黃珊珊：連賀電都不宜

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長參選人黃珊珊(右)上午接受《POP撞新聞》黃暐瀚專訪。圖／取自網路畫面
台北市長參選人黃珊珊(右)上午接受《POP撞新聞》黃暐瀚專訪。圖／取自網路畫面

中共總書記習近平順利進入第3任期，國民黨發出賀電，主席朱立倫遭到民進黨砲轟。無黨籍台北市長參選人黃珊珊上午接受《POP撞新聞》黃暐瀚專訪，針對雙城論壇未來是否舉辦，黃珊珊說，按照若有飛彈飛越台北上空、用武力犯台的態度，在這種氣氛下，她覺得連賀電都不宜。

黃珊珊說，中華民國是主權獨立國家，台北市是首都城市，有自信和全世界城市來往，雙城論壇當年是因北農開始，從下而上從事務性開始，教育體育文化交流，後來才變城市官方的交流，其實大部分談的是事務性的事，台北市跟其他城市，每年有固定性會議，雙城論壇是被放大了。

黃珊珊指出，兩國間和平不到最後關頭，不要放棄溝通，這是體制、認知上的不同，保留一個可能協商對話的空間表達立場，若不是平等互惠，可能會受影響，但總是保留一個可能性，像烏克蘭和俄羅斯打仗，還是會找地方當可能和談的空間。

主持人問雙城論壇會不會辦？黃珊珊說，原則上辦，但過程中，大陸說不放棄武力犯台、每天打飛彈，這樣要不要辦？要看實際狀況，原則上保留一個溝通管道，不失為負責任的政府，在中央沒有官方溝通管道，有這麼多台商在大陸，有多少人在上海的學生，總是要做服務，台北市比較務實。

黃珊珊 台北市長 雙城論壇 2022大選 中共二十大

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