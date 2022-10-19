赴日自費PCR多花3500 黃珊珊：高端應負點責、幫忙出

日本開放自由行，但入境認可的疫苗廠牌至今未包含高端，要去日本只能先自費拿PCR證明，多花3500元。無黨籍台北市長參選人黃珊珊上午接受《POP撞新聞》黃暐瀚專訪指出，高端應幫出3500元，且高端也有PCR技術，如果打高端疫苗不能出國，高端自己是不是要負點責任。

對於要去日本只能先自費拿PCR證明，黃珊珊覺得這不是治本，「如果要去日本，幫他出3500會怎樣」，高端本來就有PCR的技術。

黃珊珊也說，高端自己應提出相關試劑給他們，因為要叫他們再打疫苗？這些人為什麼要打？表示保護力有問題，也表示中央主管機關也不認為有保護力。

黃珊珊表示，如果疫苗不能讓人家出國，自己是不是要負點責任，責任不應該讓打疫苗的人負，因為目前只有去日本需要。大概有100萬人打高端，但有多少人去日本？數量有限，高端本身有技術，PCR成本會比一般減少很多。

至於行政院長蘇貞昌昨確診，打四劑疫苗，前二劑AZ、後二劑是高端。黃珊珊說，祝他早日康復，她自己也是打莫德納確診。