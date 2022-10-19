台灣與美國南卡簽署高教合作備忘錄

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處18日發布新聞稿，由處長王翼龍見證，在南卡羅萊納州議會大樓與南卡高等教育委員會舉行換文簽署合作備忘錄儀式。

南卡高等教育委員會主委曼霍倫（Rusty Monhollon）表示，台灣與南卡州有著長期的姐妹州關係，南卡州議會過往也年年通過友台決議案，鼓勵深化雙方教育、貿易及民間交流，台灣近來與阿拉巴馬州、肯塔基州與亞利桑那州陸續簽署高等教育合作備忘錄，最新協議將可提升高教合作及經驗分享。

見證簽署活動的南卡州的聯邦眾議員諾曼（Ralph Norman）提到，台灣在晶片供應扮演重要角色，是美國及全球不可或缺的夥伴之一，教育合作對民主發展極其重要，期望未來能與台灣有更多合作。

王翼龍表示，期盼持續深化台灣與南卡州各層面的教育合作。