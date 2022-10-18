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索馬利蘭駐台代表拜會鄭文燦 盼強化產業經貿合作

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
索馬利蘭駐台代表穆姆德（左）拜會桃園市長鄭文燦（右），商談強化產業經貿合作。圖／桃園市秘書處提供
索馬利蘭駐台代表穆姆德（左）拜會桃園市長鄭文燦（右），商談強化產業經貿合作。圖／桃園市秘書處提供

桃園市長鄭文燦今天在市府會見索馬利蘭駐台代表處代表穆姆德（Mr. Mohamed Hagi），雙方就民主發展、市政擘畫、醫療及產業貿易交流等領域交換意見，期許未來有更多合作空間。

鄭文燦表示，近兩年台灣和索馬利蘭在貿易、資通訊和醫療方面往來密切，關係良好，如同蔡英文總統稱呼台灣半導體產業為「民主晶片」，他分析台灣之所以在高科技產業有良好發展，歸因於良好的教育環境、較好的法治體系、全球化優勢及良好製造能力等，目前台灣的半導體及IC設計產業主要位於新竹，但生產鏈有很多在桃園，桃園和新竹都是很重要的基地。

鄭文燦說，桃園的另一個重要優勢是電子零組件產業，從手機、電腦、筆電到衛星，很多電子零組件都是在桃園生產；此外，亞洲知名的長庚、部桃等醫院都位於桃園，在疫情期間收治最多重症病患。台灣一向非常歡迎各國學生來台灣就讀醫學、護理及藥學等相關科系，未來也非常歡迎索馬利蘭團隊來桃園參訪。

穆姆德表示，索馬利蘭有200多萬人口依靠國際貿易，是非洲重要的轉運門戶，具很大商機，盼引領更多台商透過索馬利蘭打開非洲貿易的大門，他也相信，索馬利蘭擁有的礦產、石油等天然資源，亦是台灣所需。

穆姆德表示，很高興索馬利蘭與台灣雙方的關係越來越緊密，同樣身為民主國家，台灣與索馬利亞彼此認同，尤其鄭市長本身也是台灣1990年代推動民主自由的重要推手，同樣在民主自由之船上，相信未來索馬利蘭與台灣就商業經貿合作或政策推動上，都可以有更進一步互訪交流。

索馬利蘭 鄭文燦

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