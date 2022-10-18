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藍委翁重鈞砲火連連 不滿閣員沒準備就備詢

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
國民黨立委翁重鈞今天在立院質詢，砲火連連，轟經濟部長王美花、交通部長王國材等閣員沒準備就來立院，答詢說不出個所以然。圖／截取自國會直播網站
國民黨立委翁重鈞今天在立院質詢，砲火連連，轟經濟部長王美花、交通部長王國材等閣員沒準備就來立院，答詢說不出個所以然。圖／截取自國會直播網站

國民黨立委翁重鈞今天在立院質詢，砲火連連，轟經濟部長王美花、交通部長王國材等閣員沒準備就來立院，答詢說不出個所以然。

翁重鈞批台糖太陽光電回饋比率將近30%，比以往高出許多，用限制性招標來指定廠商，「把老百姓的血汗錢拿去跟放鞭炮一樣」亂花，不滿王美花沒做準備就上質詢台。

翁重鈞質詢王國材種樹百里48億元的事，質疑行政院違反程序、破壞預算制度，提出三大罪狀，控沒有預算來源、故意把預算切割在十億以下方便行事、沒照作業要點也沒做環評等。

翁重鈞說，交通部沒有跟中華電信說怎麼分攤經費，也不跟其他民營業者開會，批「破壞預算、破壞制度，造就個人英雄」，他不能接受；若要這樣，就把預算法燒掉。

行政院長蘇貞昌連忙安撫，說「好啦好啦，不是這樣啦，不要這樣，都有照程序來啦，你不要激動」；翁重鈞強調，他不反對地方建設，但認為錢要用在刀口上，做事要依法行事。

翁重鈞斥，「破壞預算、破壞制度，造就個人英雄」，說若要這樣，就把預算法燒掉。圖／截取自國會直播網站
翁重鈞斥，「破壞預算、破壞制度，造就個人英雄」，說若要這樣，就把預算法燒掉。圖／截取自國會直播網站

翁重鈞 王國材 王美花 蘇貞昌

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