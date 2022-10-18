總統府資政黃崑虎91歲壽宴 蔡總統、陳菊到場祝壽

總統府資政黃崑虎今晚在台北國賓飯店舉行91歲生日宴，蔡英文總統、監察院長陳菊、行政院副院長沈榮津、農委會主委陳吉仲、法務部次長蔡碧仲及民進黨台北市長參選人陳時中等都到場祝壽，一起唱生日快樂歌。蔡總統致詞時指出，感謝黃崑虎一路以來的支持與鼓勵，雖然她的任期做到2024年，但從現在開始到未來這段時間，台灣會有很多挑戰，但只要走過這條路，台灣的前途真的會很不一樣。

蔡總統表示，黃崑虎從她擔任民進黨主席至今，一路上給予很多鼓勵，黃崑虎從不嫌棄後輩，遇到困難時，也都給予幫忙，感謝黃崑虎一路牽成及支持。

蔡總統也說，她日前國慶演說提到，台灣的挑戰更多且更困難，但沒有選擇妥協的權利，「要堅持的一定要堅持，若我們在這時候妥協、放棄，以前做的事情都沒有意義」。

黃崑虎致詞時提到，人生走到這個年紀，得到的感受有兩項，一就是朋友，另一項就是健康和快樂。蔡總統曾講過一句話讓他非常感動，就是「我們都是台灣人」，這句話他每天都放在心上，民主自由、主權都不容破壞。