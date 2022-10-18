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蔡總統聲望民調6因素回升 學者：國慶日「橘色惡魔」神助攻
台灣民意基金會今公布最新民調，數據顯示，總統蔡英文聲望在雙十國慶後回升，提高了7.2個百分點；台灣民意基金會董事長游盈隆分析，有六大因素，其中，雙十國慶日本「橘色惡魔」神助攻，更是神來一筆。
根據台灣民意基金會最新民調，國人對蔡英文總統的表現贊同率，與上個月相比出現明顯變化，有51.2%的人贊同，37.7%的人不贊同。
游盈隆分析，蔡英文總統聲望在八、九兩個月重挫9.2個百分點，十月又往上拉抬了7點多個百分點，擺脫持續兩個月政治陰霾的原因有六項：邊境解封、雙十國慶、拜登效應和台灣政策法、中共廿大、三百億租金補貼、改變「第一擊」定義的「辣台妹效應」。
游盈隆表示，美國總統拜登9月19日受訪時說，若中共武力犯台，美軍會介入保衛台灣，加上近一個月來美國積極推動台灣政策法，都會讓國人覺得蔡政府的外交表現不錯，輾轉加分在蔡英文身上。
游盈隆認為，中共召開廿大，中國領導人習近平將確立第三個五年任期，集黨政軍大權於一身，成為毛澤東以來最有權勢的領導人，讓台灣人感受到強烈的外來危機；蔡政府改變對兩岸「第一擊」的定義，讓「辣台妹效應」蔓延，也是總統聲望回升的因素之一。
游盈隆說，國慶日的「總統個人秀」意味濃厚，加上這次日本京都橘高校「橘色惡魔」神助攻，讓人耳目一新，國人樂見台日關係融洽，這樣的演出堪稱神來一筆；且台灣邊境解封，人民恢復正常生活，能自由出國，對政府好感度自然會提升。
前立委、民進黨大老林濁水指出，「統消獨漲」是長期性的民意趨勢，解嚴以後這個趨勢就一直存在，雖然小趨勢偶有波動，但大趨勢毫無改變，「大江東流一去不復返了」，這是國民黨要面對的現實，若一直反台獨，政策再漂亮也無法獲得選民支持。
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