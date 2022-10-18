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立委酸：在陳時中心裡 官民質疑也比不上周玉蔻一句話

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委邱臣遠批，陳時中甩鍋卸責，直到資深媒體人周玉蔻砲轟高端，陳時中才出面向高端族道歉，「原來在陳時中的心中，審計部和社會大眾的質疑，都遠遠比不上周玉蔻的一句話」。 圖／立院民眾黨團提供
民眾黨立委邱臣遠批，陳時中甩鍋卸責，直到資深媒體人周玉蔻砲轟高端，陳時中才出面向高端族道歉，「原來在陳時中的心中，審計部和社會大眾的質疑，都遠遠比不上周玉蔻的一句話」。 圖／立院民眾黨團提供

民眾黨今舉行記者會，批前衛福部長陳時中甩鍋卸責，逃避審計部揭露的高端疫苗採購缺失。民眾黨立委邱臣遠批，在陳時中心中，外界的質疑比不上周玉蔻的一句話；民眾黨市議員參選人吳怡萱籲指揮中心，勿當陳時中的助選團隊。

邱臣遠表示，陳時中擔任指揮官908天，從「我負責」變成「不負責」，甩鍋卸責說已離開衛福部；直到資深媒體人周玉蔻砲轟高端，陳時中才出面向高端族道歉，「原來在陳時中的心中，審計部和社會大眾的質疑，都遠遠比不上周玉蔻的一句話」。

民眾黨台北市中正、萬華區市議員參選人吳怡萱指出，審計部揭露的衛福部採購高端疫苗缺失包含過期銷毀、採購合約封存30年等，如今高端面臨170萬劑將屆期銷毀、EUA恐廢止，前指揮官陳時中卻甩鍋卸責，屢屢迴避外界質疑。

吳怡萱表示，陳時中完全不負責，卻要市民認同他的所作所為；監察院和相關單位沒有介入，因此陳時中不斷踐踏萬華人的自尊心，就算陳時中來萬華千次、萬次，大家也都會記得他當初為了卸責，將萬華指為「破口」的不白之冤。吳怡萱說，萬華人對陳時中「已經不是厭惡，是恨了」。

吳怡萱批，陳時中意圖洗腦大家、洗記憶，反正出了事情都是別人的錯，錯了之後再來抄，抄完之後就收割；當初北市府提出防疫旅館政策被多少綠營人士「看衰」，現在竟然說是自己提的概念，質問「概念和真正執行一樣嗎？」要陳時中不要再把人民當笨蛋，也請指揮中心不要再當陳時中的助選團隊。

民眾黨立委張其祿說，請監察委員一定要硬起來，別再像先前3+11監察院報告一樣「只拍蒼蠅不打老虎」；民眾至今等不到3+11、疫苗政策失當的真相，卻不斷聽到總統、行政院長吹噓台灣防疫成績的大內宣。

民眾黨團呼籲監察院即刻介入調查，避免黑箱決策重演，也盼台北市民擦亮雙眼，好好檢視參選人在過去疫情嚴重之際，為台北的防疫做了什麼。

民眾黨台北市中正、萬華區市議員參選人吳怡萱指出，就算陳時中來萬華千次、萬次，大家也都會記得他當初為了卸責，將萬華指為「破口」的不白之冤；吳怡萱說，萬華人對陳時中「已經不是厭惡，是恨了」。 圖／立院民眾黨團提供
民眾黨台北市中正、萬華區市議員參選人吳怡萱指出，就算陳時中來萬華千次、萬次，大家也都會記得他當初為了卸責，將萬華指為「破口」的不白之冤；吳怡萱說，萬華人對陳時中「已經不是厭惡，是恨了」。 圖／立院民眾黨團提供
立院民眾黨團今舉行記者會，批前衛福部長陳時中甩鍋卸責，逃避審計部揭露的高端疫苗採購缺失。 圖／立院民眾黨團提供
立院民眾黨團今舉行記者會，批前衛福部長陳時中甩鍋卸責，逃避審計部揭露的高端疫苗採購缺失。 圖／立院民眾黨團提供
民眾黨立委張其祿說，請監察委員一定要硬起來，別再像先前3+11監察院報告一樣「只拍蒼蠅不打老虎」。 圖／立院民眾黨團提供
民眾黨立委張其祿說，請監察委員一定要硬起來，別再像先前3+11監察院報告一樣「只拍蒼蠅不打老虎」。 圖／立院民眾黨團提供

陳時中 高端疫苗 民眾黨

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