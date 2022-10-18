何志偉：認同不對稱作戰、美中台需熱線也需紅線
哈佛大學甘迺迪政府學院、台灣大學中國大陸研究中心今在立法院舉行「中共二十大對區域穩定及經濟關係的挑戰」座談，民進黨立委何志偉出席時表示，對於對岸壓迫，他認同台灣的國防發展「不對稱作戰」，但目前台灣和盟友間對所謂不對稱作戰細節，也沒有指導方針（guideline），應儘速發展。
何志偉也提及，在美、中、台三方若維持現狀，符合三方關係，因此他認為三方須設立「熱線」，要能確認彼此在做什麼，也需要畫出紅線「不能碰就不能碰、不能衝就不能衝」，才能進行風險控管。
何志偉強調，中國對台高壓，灰色衝突不斷，「抗共保台」現已是台灣政治人物被期待的事，國防層次上他認同不對稱作戰，但現在不對稱作戰的細節沒有指導方針，應設定戰略，依此一方面整備硬體軍備，加速汰換老舊裝備，另方面調整軟體思維，例如軍民一家、防衛運作等觀念，都要強化落實。
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