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兩岸戰爭風險 學者：應考慮中國整體國力因素

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立委江啟臣（左起）、民進黨立委何志偉、台大中國大陸中心特約研究員尹麗喬（George Yin）、哈佛大學甘迺迪政府學院Ash Center Chinese Program主任Edward Cunninhham、哈佛大學甘迺迪政府學院Ash Center主任Anthony Saich上午一起出席「中共二十大對區域穩定及經濟關係的挑戰公聽會」。記者蘇健忠／攝影
國民黨立委江啟臣（左起）、民進黨立委何志偉、台大中國大陸中心特約研究員尹麗喬（George Yin）、哈佛大學甘迺迪政府學院Ash Center Chinese Program主任Edward Cunninhham、哈佛大學甘迺迪政府學院Ash Center主任Anthony Saich上午一起出席「中共二十大對區域穩定及經濟關係的挑戰公聽會」。記者蘇健忠／攝影

哈佛大學甘迺迪政府學院、台灣大學中國大陸研究中心今在立法院舉行「中共二十大對區域穩定及經濟關係的挑戰」座談。台大中國大陸研究中心主任、政治系教授徐斯勤表示，中國是否開戰武統台灣，除對岸領導人因素，也應把中國整體國力納入分析。

他表示，例如美國一派學者認為，中國近年經濟前景「不會太好」，國力將從巔峰往下，因此如急於統一，可能會把握短期內的機會之窗；但也有另一派美國學者認為，中國能投入到軍事發展的資源和幅度，並不少於美國，因此若花更長時間，更能完成統一解放台灣。

台大政治系教授陶儀芬則認為，若以經濟國力面來看，中國近期武統可能性不大，一方面中國實力還不夠和合作越來越強化的美、日等聯盟抗衡，一方面則是長遠來看，中國的軍事等實力發展還會繼續上升，時間站在中國一方、因此中國並不用急。

哈佛大學甘迺迪政府學院教授康寧漢（Edward Cunningham）則分析，中國在全球經濟、金融體系中，很多部分仍然較為初步，並不是最大角色，而且就經濟邏輯來看，中國內部經濟的緊張關係，比中國對外的雙邊經濟緊張關係更重要。

康寧漢表示，像是中國對內投資的百分比、人民幣尚未國際化，以及比美國和日本都還小的股票市場，都說明中國在金融方面仍相對薄弱。

美國 哈佛大學

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