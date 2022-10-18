侯友宜子弟兵PO「尋人啟事」 林佳龍駁：找錯對象

新北市議員參選人戴湘儀、呂家愷、吳訓孝昨日在臉書PO出「尋人啟事」，要問林佳龍颱風天都跑去哪裡。林佳龍今下午受訪時說，縣市首長才是防災指揮官，應該要坐鎮新北，侯家軍找錯了人，況且自己人都在新北，如果是他擔任市長，一定會堅守崗位，指揮新北全市的災害防救。

林佳龍提到，他昨晚看到恩恩爸臉書貼文，感到相當心痛，恩恩爸在臉書也說要協尋6月承諾要負起責任的侯友宜， 新北市民的心聲是在乎市長能否將心思放在市政，而不是為總統大位去輔選， 還被人協尋，這才值得大家深思。

另外，有民調指出52%民眾不支持侯友宜選完新北市長後，挑戰總統大位。林佳龍回應，選舉是種契約，任期是參選人與民眾的契約內容，侯友宜讓大家質疑他好像會中途落跑，說要好好做事，但侯其實心在2024。

林佳龍說，縣市長選舉跟總統大選只差一年，黨內初選甚至只有半年，侯可能會分心，想吃碗內看碗外，會不會成為韓國瑜2.0？而且侯友宜現在已表態要勇於承擔，那民眾的新北市長這一票不用浪費，免得未來還要補選，浪費行政資源。