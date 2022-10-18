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江啟臣：回歸中華民國憲法是兩岸對話政治基礎

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立委江啟臣（左起）、民進黨立委何志偉、台大中國大陸中心特約研究員尹麗喬（George Yin）、哈佛大學甘迺迪政府學院Ash Center Chinese Program主任Edward Cunninhham、哈佛大學甘迺迪政府學院Ash Center主任Anthony Saich上午一起出席「中共二十大對區域穩定及經濟關係的挑戰公聽會」。記者蘇健忠／攝影
國民黨立委江啟臣（左起）、民進黨立委何志偉、台大中國大陸中心特約研究員尹麗喬（George Yin）、哈佛大學甘迺迪政府學院Ash Center Chinese Program主任Edward Cunninhham、哈佛大學甘迺迪政府學院Ash Center主任Anthony Saich上午一起出席「中共二十大對區域穩定及經濟關係的挑戰公聽會」。記者蘇健忠／攝影

哈佛大學甘迺迪政府學院、台灣大學中國大陸研究中心今在立法院舉行「中共二十大對區域穩定及經濟關係的挑戰」座談，國民黨立委、前主席江啟臣表示，中國大陸堅持不放棄武力犯台，雖短期內不一定會入侵，但也要慎防擦槍走火，因此兩岸必須對話，他認為回歸中華民國憲法，可成為兩岸對話的政治基礎，因「中華民國」是美中台三方最大公約數。

今天座談中，包括民進黨立委何志偉、哈佛大學甘迺迪政府學院教授賽奇（Anthony Saich）、哈佛大學甘迺迪政府學院教授康寧漢（Edward Cunningham）、哈佛大學費正清中國研究中心研究員尹麗喬（George Yin）以及台大中國大陸研究中心主任徐斯勤、台大政治系教授陶儀芬等人都出席。

也是國際關係學者的江啟臣表示，國際安全觀已進行典範轉移，美、中等世界強國都以安全為先發展戰略，勢必衝擊全球各區地緣政經情勢，中國現在更主動和美國競爭，且針對性強，台灣首當其衝，中國廿大更聲明反對外部勢力干預台灣，要避免台灣國際化。

江啟臣指出，在此情形下，台灣必須要防止擦槍走火，防止的辦法就是對話，但對話需要政治基礎，他認為回歸中華民國憲法，「中華民國」就是美中台三邊的最大公約數，可藉此求取平衡。

此外，江啟臣也向美方學者提及，競爭態勢下，台積電的晶片成為焦點，因為「台灣有事，晶片就有事」，經濟也就有事，不過美國和台灣的友好關係，真的是為台灣，還是堅若磐石的其實是美國和台積電的關係？

江啟臣指出，世界各國在新的安全觀下，會減少對國外依賴，美國等也在全力發展晶片技術，如果台積電晶片優勢有一天減少或不再，是台灣需要思考面對的問題。

習近平 中共二十大 江啟臣

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