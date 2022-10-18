游盈隆讚蔡壁如閃辭無人能及 「蝮蛇螫手，壯士斷腕」

前民眾黨立委蔡壁如因論文寫作瑕疵被撤碩士學位，她不到24小時閃辭立委，除黨內同志力挺，國民黨立委李貴敏等人也聲援，台灣民意基金會董事長游盈隆今讚「無人能及」，說「政治人物就是該這樣」，認為對民眾黨有短期止血作用。

台灣民意基金會今天公布最新民調，在政黨支持傾向調查中，傾向民進黨的有33.5%、國民黨18.6%、台灣民眾黨15.8%、時代力量3.3%、台灣基進2.6%。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，和上個月的政黨支持度傾向民調相比，民進黨與國民黨明顯回升，民眾黨等三個小黨支持度明顯縮小。具體來說，民進黨激增 11.1 個百分點，穩居國內第一大黨；國民黨上揚 3.2 個百分點，以一成九支持度「重回第二大黨」。

民眾黨立委蔡壁如上周五閃辭立委，游盈隆認為，發揮了「立即止血」的效果，挽救了民眾黨形象，但長期來看，作用有多大，還要再觀察。游盈隆肯定蔡壁如「蝮蛇螫手，壯士斷腕」的做法，讚「有Guts」。