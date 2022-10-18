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廟口開講今晚邀徐巧芯 柯志恩：光靠補助無法解決石斑魚問題

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長參選人柯志恩（左三）前往永安宮參拜，關心海線鄉親的教育與石斑魚銷路問題。圖／柯志恩競總提供
高雄市長參選人柯志恩（左三）前往永安宮參拜，關心海線鄉親的教育與石斑魚銷路問題。圖／柯志恩競總提供

高雄市長參選人柯志恩今晚廟口開講邀請台北市議員徐巧芯當嘉賓，白天也不得閒，偕同在地議員參拜永安宮，並與養殖漁民及鄉親座談。柯志恩說，非山非市的資源相對缺乏，平衡城鄉差距要從教育開始；光靠政府補助無法解決石斑魚產銷困境，會尋求通路多元、產品精緻化解決問題。

國民黨柯志恩團隊拜會永安地區，近百鄉親參與座談。柯志恩認為，非山非市的資源相對缺乏，雙語、數位教育上較為弱勢；孩子缺乏關懷、照顧，可能引發霸凌、幫派等問題，平衡城鄉差距要從教育開始，從下一代開始紮根，提升孩子的國際競爭力，促進社會正向發展。

此外，永安區是養殖石斑魚的重要產區，今年6月，中國大陸宣布暫停輸入台灣石斑魚輸入大陸。柯志恩說，下任市長必須面對高雄漁產外銷問題，光靠政府補助，無法解決石斑魚產銷困境。

柯強調，石斑魚產銷須尋求通路多元及產品精緻化，她會以「高雄首選」的品牌將高雄的農漁產品銷售到世界的每一個角落，為農特產品找出路，讓世界看見高雄。

競選團隊指出，今晚7點鼓山區赤龍宮廟口開講，除主角柯志恩外，北市議員徐巧芯也會到場助講。

柯志恩與永安鄉親座談，提出從教育著手平衡城鄉差距。圖／柯志恩競總提供
柯志恩與永安鄉親座談，提出從教育著手平衡城鄉差距。圖／柯志恩競總提供

柯志恩 議員 徐巧芯

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