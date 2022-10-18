林耕仁總督導同框高虹安被指藍白合 呂學樟：只是巧遇
民眾黨新竹市長參選人高虹安日前一早到十八尖山拜票，事後網路流傳影像，拍到國民黨中常委、掛名林耕仁競選總部總督導的呂學樟帶著高虹安介紹給地方人士。呂學樟今天表示，當天是巧遇，自己與高是禮貌性互動，並強調所謂「藍白合」是穿鑿附會的說法，自己唯一支持「正藍軍」林耕仁。
呂學樟還原當天經過，他說自己是十八尖山觀音佛祖的輪值爐主，在農曆9月19日出家紀念日前1天安排祝壽團拜，當天剛好高虹安到十八尖山拜票，很自然看到有活動就過來，自己身為爐主領著高虹安等一行人拜拜，也盡地主之誼介紹高給在場人士認識。
「完完全全是巧遇！」呂學樟表示，自己幾乎是每天去十八尖山，最近很常碰到其他黨派的政治人物，無論藍綠白黃大家都會禮貌性打招呼，13日碰到高虹安後，隔天自己去開台金山寺參香，民進黨沈慧虹還在門口等他，兩人也禮貌握手致意、拍照。
呂學樟強調，自己是正藍軍無庸置疑，目前身兼國民黨中常委、林耕仁競選總部總督導，目前絕對沒有「藍白合」可能性，這些都是牽強且穿鑿附會的說法。
呂也認為，選舉是一時的，他和大家都是禮貌性互動，尤其神明的事情，不需要分黨派，彼此以禮相待，也希望大家不要誤解有藍白合，都是誤會，沒有這樣的事。
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