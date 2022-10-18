南投139丙線二期通車舒緩台3線 許淑華：爭取延伸至名間鄉

南投縣政府新闢投139丙線，舒緩台3線車流，二期工程今通車，並進行旺來園區聯外道路工程動土，國民黨南投縣長參選人許淑華表示，投139丙線雖完工，後續仍將爭取投該路線延伸至名間、福崗路西延等工程，形成完整經濟發展路網。

縣府指出，全縣工業經濟主力在南崗工業區，但民眾通勤、產業運輸等多仰賴台3線，塞車嚴重，新闢全長3.2公里的投139丙線「工業路」，降低台3線負擔，一期工程2019年通車，今天舉辦第二期通車暨旺來園區聯外道路工程動土典禮。

縣長林明溱說，投139丙線通車將有效紓解台3線車流，而旺來園區聯外道路則是考量要將該園區與南崗工業區、市區串連，並降低對周邊國宅、五育高中、神木社區等交通衝擊，縣府因此自籌1.32億元經費闢建，預計明年9月完工。

許淑華也表示，南崗工業區因已飽和，工業用地不敷使用，她剛當上立委那年，林縣長就請她與馬文君2位立委幫忙協調土地，盼能釋出更多的工業用地，滿足廠商及業者的使用需求，因此她第一件協調公文就是旺來園區的用地。

而投139丙線第一期工程則是她任立委時爭取的第一件大型工程經費，當時向中央爭取了6億多元，在2019年底通車，再跟縣府共同努力，又爭取逾4.5億元完成第二期工程，並於今天開放通車，同時迎來南投旺來園區聯外道路工程動土。