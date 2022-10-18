快訊

外傳12億高價標下好市多聯名卡？北富銀說話了

蘇貞昌確診！上午立院詢答後身體不適 將隔離7日

哈佛學者認為中共短期內不會武統台灣

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
國民黨立委江啟臣（左起）、民進黨立委何志偉、台大中國大陸中心特約研究員尹麗喬（George Yin）、哈佛大學甘迺迪政府學院Ash Center Chinese Program主任Edward Cunninhham、哈佛大學甘迺迪政府學院Ash Center主任Anthony Saich上午一起出席「中共二十大對區域穩定及經濟關係的挑戰公聽會」。記者蘇健忠／攝影
國民黨立委江啟臣（左起）、民進黨立委何志偉、台大中國大陸中心特約研究員尹麗喬（George Yin）、哈佛大學甘迺迪政府學院Ash Center Chinese Program主任Edward Cunninhham、哈佛大學甘迺迪政府學院Ash Center主任Anthony Saich上午一起出席「中共二十大對區域穩定及經濟關係的挑戰公聽會」。記者蘇健忠／攝影

國民黨立委江啟臣、民進黨立委何志偉、台大中國大陸中心特約研究員尹麗喬（George Yin）、哈佛大學甘迺迪政府學院Ash Center Chinese Program主任Edward Cunninhham、哈佛大學甘迺迪政府學院Ash Center主任Anthony Saich上午一起出席「中共二十大對區域穩定及經濟關係的挑戰公聽會」，國民黨立委江啟臣則強調，台灣晶片在全球供應鏈占據重要地位，「台灣有事，晶片有事，經濟就有事」。因此台灣應立即思考，半導體與晶片產業從台灣外移以後，台灣是否還能安全。

民進黨立委何志偉認為，受疫情與烏俄戰爭影響，美中兩強的國內經濟問題都面臨很大挑戰，而這次二十大前夕，習近平也堪稱低調、沒有太大動作，相信兩岸維持現狀確實符合美中台三方利益。Anthony Saich認為中共短期內武統台灣是不可能的，所作所為是為了嚇阻台灣宣告獨立的任何可能性。

哈佛大學甘迺迪政府學院Ash Center Chinese Program主任Edward Cunninhham（左起）、國民黨立委江啟臣、民進黨立委何志偉、台大中國大陸中心特約研究員尹麗喬（George Yin）上午一起出席「中共二十大對區域穩定及經濟關係的挑戰公聽會」。記者蘇健忠／攝影
哈佛大學甘迺迪政府學院Ash Center Chinese Program主任Edward Cunninhham（左起）、國民黨立委江啟臣、民進黨立委何志偉、台大中國大陸中心特約研究員尹麗喬（George Yin）上午一起出席「中共二十大對區域穩定及經濟關係的挑戰公聽會」。記者蘇健忠／攝影

哈佛大學 中共二十大

延伸閱讀

陳芳盈孝心動人返鄉選議員 江啓臣、羅智強南下拉抬

雨炸北台！柯文哲南下忙選舉 何志偉批為輔選拋棄台北人

林耕仁明天香山辦親子園遊會 江啟臣將站台

不用補服役 邱國正：延長義務役期不影響軍事訓練役男

相關新聞

趙天麟聲援陳其邁 諷王鴻薇「圍邁救蔣」

台北市議員王鴻薇今天開記者會指高雄市長陳其邁「欺世盜名」，當年拿中山醫學院公費生資源卻沒履行行醫義務，陳其邁今天回應早在...

現已看不到謙卑的台北市長 只剩全身長滿刺的民眾黨主席

現在已經看不到謙卑的台北市長，只看到一位全身長滿刺的民眾黨主席，但當柯文哲指責別人時，其實也正指責自己。

決戰百里侯／新竹「藍白合」棄保耳語四起 綠見縫插針 誰能趁九降風勢得利

10月，九降風起；新竹市長選戰「藍白合」棄林耕仁、保高虹安耳語四起，民進黨沈慧虹也持續叫陣高，企圖邊緣林，希望打成「雙虹」對決。不過，國民黨陸續請出侯友宜、馬英九與韓國瑜等大咖凝聚正藍軍支持，破解藍白合及棄保流言。藍綠白三方持續拉鋸，讓「風城」選戰更顯詭譎。究竟這股風向最後會往哪吹呢？

台北暴雨10多人受困堤外 議員黃郁芬轟：柯文哲的SOP？

中颱尼莎暴雨讓台北災情不斷，士林北齡橋下堤外停車場16日更出現逾50輛汽車泡在水中，台北市長柯文哲昨卻說，每位國民需對自...

中國專家賽奇：中近期不會武統、試圖減少經濟依賴西方

哈佛大學甘迺迪政府學院、台灣大學中國大陸研究中心今在立法院舉行「中共二十大對區域穩定及經濟關係的挑戰」座談，哈佛大學甘迺...

六都攻防戰／台南綠到出汁 謝龍介力拚藍白合 就等柯文哲點頭

台南市長黃偉哲競選連任穩扎穩打，以政績爭取市民支持，居於劣勢的國民黨市長參選人謝龍介則喊出「在野大聯盟」，希望集結反綠力量一起創造奇蹟。不過，想讓「綠到出汁」的台南變成藍天，是很大的挑戰，「藍白是否在台南合作」是關鍵中的關鍵，謝龍介已邀請兼任民眾黨主席的柯文哲參加下月募款餐會，就看柯是否願助一臂之力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。