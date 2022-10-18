哈佛學者認為中共短期內不會武統台灣
國民黨立委江啟臣、民進黨立委何志偉、台大中國大陸中心特約研究員尹麗喬（George Yin）、哈佛大學甘迺迪政府學院Ash Center Chinese Program主任Edward Cunninhham、哈佛大學甘迺迪政府學院Ash Center主任Anthony Saich上午一起出席「中共二十大對區域穩定及經濟關係的挑戰公聽會」，國民黨立委江啟臣則強調，台灣晶片在全球供應鏈占據重要地位，「台灣有事，晶片有事，經濟就有事」。因此台灣應立即思考，半導體與晶片產業從台灣外移以後，台灣是否還能安全。
民進黨立委何志偉認為，受疫情與烏俄戰爭影響，美中兩強的國內經濟問題都面臨很大挑戰，而這次二十大前夕，習近平也堪稱低調、沒有太大動作，相信兩岸維持現狀確實符合美中台三方利益。Anthony Saich認為中共短期內武統台灣是不可能的，所作所為是為了嚇阻台灣宣告獨立的任何可能性。
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