趙天麟聲援陳其邁 諷王鴻薇「圍邁救蔣」

台北市議員王鴻薇今天開記者會指高雄市長陳其邁「欺世盜名」，當年拿中山醫學院公費生資源卻沒履行行醫義務，陳其邁今天回應早在20多年前便依照規定返還公費。民進黨立委趙天麟聲援陳其邁，他說，「圍邁救蔣」無法轉移蔣萬安勘災慢半拍窘況，烏龍爆料只會讓公信力破產，要王鴻薇好好監督台北市長柯文哲才是正辦。

趙天麟則說，王鴻薇今天記者會策略是「圍邁救蔣」，卻無法轉移蔣萬安勘災慢半拍窘況，烏龍爆料只會讓公信力破產，好好監督柯文哲才是正辦。趙也說，陳其邁決定棄醫從政對抗國民黨威權體制，依規定繳返公費即可，國民黨台北市議員不好好監督防災救災失利的台北市長，跑來烏龍爆料高雄市長，言行荒謬。

陳其邁今受訪時強調，他從醫初衷從來沒有改變，在醫學院期間的公費，早在20多年前就已經依照規定返還相關公費、完成還款的義務。陳還說，他1991畢業，也通過國家考試及專技高考及格，順利考取醫師執照，考量當時台灣亟缺公衛醫師，他進入台大醫學院公共衛生研究所進修，專研預防醫學。

陳其邁指出，31年前，台灣是處於對抗威權、追求自由民主的時代，他進醫科、台大公共衛生研究所，之後投入包括廢除刑法100條、反核、環保以及追求言論自由的社會運動，接著投身政治，跟野百合世代年輕人一起為民主奮鬥，因為大時代的變化有了不一樣的生涯選擇。

「這也是大家都知道的事實，很多人都可以見證我這30年來的努力！」陳其邁說，雖然選擇棄醫從政，他不忘初衷，走進不同領域關懷社會，會繼續前進。