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台北暴雨10多人受困堤外 議員黃郁芬轟：柯文哲的SOP？
中颱尼莎暴雨讓台北災情不斷，士林北齡橋下堤外停車場16日更出現逾50輛汽車泡在水中，台北市長柯文哲昨卻說，每位國民需對自己行為負責。北市議員黃郁芬痛批，北市府沒提前通知關水門，導致約10人受困堤防外，「市民求助無門，柯文哲人卻在外地輔選，台北市民性命誰來顧？難道這就是柯文哲的SOP？」
黃郁芬昨發臉書質問柯市府，在狂風暴雨中，把人關在水門之外，難道就是柯文哲的SOP？今天再痛批，原訂在大佳河濱公園舉辦的世界音樂祭，主辦單位周日早上詢問市府是否能如期舉辦、有無淹水風險、需不需要撤退？市府當時回應，除非發布陸上颱風警報才需撤離，因此可以繼續舉辦。
不料主辦單位卻在中午11時收到通知緊急撤場，但現場很多硬體設備需要撤離，等到下午要離開堤防外時，才發現北市水利處下午4時就陸續關閉水門卻無通知，導致主辦單位及前往移車的民眾都被困在堤防外求助無門，甚至有民眾受困豪雨中直到晚間8時才被消防局救出。
黃郁芬轟，柯文哲口口聲聲說北市有SOP，但實際情況卻是包含世界音樂祭的主辦單位、前往移車的民眾在沒被提前通知下被關在堤防外，柯文哲人卻在外地輔選，「台北市民性命誰來顧，柯文哲不要再找藉口，好好面對，空有SOP、只顧選舉，卻無法照顧民眾生命安全的事實」。
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