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中國專家賽奇：中近期不會武統、試圖減少經濟依賴西方

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
哈佛大學甘迺迪政府學院、台灣大學中國大陸研究中心今在立法院舉行「中共二十大對區域穩定及經濟關係的挑戰」座談，哈佛大學甘迺迪政府學院教授賽奇（Anthony Saich）（圖右一）出席。 記者程遠述／攝影
哈佛大學甘迺迪政府學院、台灣大學中國大陸研究中心今在立法院舉行「中共二十大對區域穩定及經濟關係的挑戰」座談，哈佛大學甘迺迪政府學院教授賽奇（Anthony Saich）（圖右一）出席。 記者程遠述／攝影

哈佛大學甘迺迪政府學院、台灣大學中國大陸研究中心今在立法院舉行「中共二十大對區域穩定及經濟關係的挑戰」座談，哈佛大學甘迺迪政府學院教授賽奇（Anthony Saich）表示，他認為中國近期（in the near future）沒有意圖、也不會武力統一台灣，廿大後中國會加速試圖在經濟、金融、科技等方面減少對西方國家依賴，並透過國際組織強化國際主導地位。

賽奇是著名中國專家，深入研究中國政治經濟問題，半世紀前美國總統尼克森到北京「破冰」之後，他是第一批到中國的學者，熟悉中國政治情勢。

賽奇表示，俄羅斯和烏克蘭的戰爭，一方面中國驚訝西方國家制裁俄羅斯的力度，一方面俄羅斯是中國對抗美國的重要後援，因此在俄羅斯仍處於混亂的情況下，綜合來看，東亞目前力量平衡，他認為中國近期沒有意圖、也不會武力統一台灣，且中國國家主席習近平也並不需要匆忙行動。

賽奇也表示，中共廿大展現出中國政策方向的延續性，俄烏戰爭也讓中國更加強調，要盡快在經濟、金融、科技等方面減少對西方國家依賴，例如中國嘗試加快人民幣國際化、成立中國國際能源交易所，以及中國人民銀行建立跨境銀行間支付系統等，雖然他並不認為這些措施有成功。

賽奇並指出，中國也清楚表明，將繼續透過獲得國際組織和機構的領導權，來主導國際秩序，尤其在一些美國退出的領域上，並以此制定全球公共產品的監管標準，例如在航空、電信以及農業等領域，習近平多次表態，中國要成為規則的制定者（rule maker），而不僅是執行者（rule taker）。

賽奇表示，總結來看，中國仍會支持俄羅斯，因為放棄俄羅斯對中國來說沒有任何好處。賽奇也強調，雖然他認為短期內中國不會進行武統台灣，但武統仍在中國議程表上（That doesn't mean of course it's not off the table）。

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