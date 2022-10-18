前立委黃義交墜樓逝世 黃珊珊：意外、非常難過

前立委黃義交昨天墜樓逝世，無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天說，黃義交人真的非常好，做事認真、熱愛國家，半年多年有去看過她，黃義交的住處在她服務處對面，常到服務處給她意見，昨天聽到消息她非常難過。

黃珊珊今天說，黃義交常到她服務處給她意見，也會發簡訊提醒她注意什麼事情，特別是國際資訊，包括防疫、國際局勢、外交等等，昨天聽到他過世的消息很意外。

黃珊珊說，她對黃義交的印象是他是個很開朗的人，很會講笑話，講的笑話會讓整個餐會都是他的笑話，人很可愛、很好。

媒體追問兩人最後一次見面時是否察覺到黃義交有異狀？黃珊珊說，她沒察覺到異狀，黃義交很開朗，本來就是很光明燦爛的人，就是笑笑的，給大家很明亮陽光形象，沒有想到他患有憂鬱症，從外觀感受不出來，他應該也不會反映他的軟弱，他像個陽光大哥哥，非常溫暖。

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