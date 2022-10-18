致災降雨沒一級開設挨轟 柯文哲：不能所有責任都賴政府

「尼莎」颱風外圍環流和東北季風的共伴效應影響，台北市降下驚人雨量，16日當天，北市災害應變中心僅強化三級開設被批。台北市長柯文哲今天回應，可以再檢討，是不是要一級開設。一級開設跟國家真正動員一樣，一級開設全市府、全區公所都要上，要看嚴重度是不是這樣？

有議員質疑，16日當天內湖已淹水，測站也累積135毫米雨量，已達一級開設標準，北市災害應變中心卻僅強化三級開設。

柯文哲今天主持台北熊好券2.0起跑記者會，對於強降雨災情檢討，他說，面對極端氣候，單單台北市的降雨量忍受度若要從78mm提升到88mm，算一算單單78mm提升到88mm就要花好幾千億元，所以為什麼要公私協力，每個國民也有他應盡的責任，所以是自救、互救，最後才是人救，不能把所有責任都賴給政府。

柯文哲提到，當然政府有做得不好的地方，可以改進，但要讓系統更有效率，E化還是國家很重要的政策，叫里長去通知，還是簡訊通知會比較快。

柯文哲，他對他八年的防災系統還是有把握，水利系統是有經過整修之後，下大雨就算會淹水，也很快消退，所以面對極端氣候，完全不淹水很困難，因為成本非常高，也許可以做到淹一下，不過很快消退，這就是韌性城市的城市設計概念。