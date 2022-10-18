不僅泡水車10人困堤外？柯文哲：簡訊要當一回事

台北市前兩天接連豪雨成災，除百齡橋下堤外停車場數十輛車淪泡水車，又傳出因北市水利處沒有通知關水門，當時約有10人被困在堤防外，遭議員黃郁芬痛批，「把人關在水門外，難道就是柯文哲的SOP？」台北市長柯文哲今天表示，有車輛與民眾被困在堤外，市府都有通知，光停管處就發2萬多封簡訊，從當天上午九點開始發了4次。

不過柯也說，市府也會去檢討、查原因，如果有民眾來跟市府講說沒收到簡訊，就可以查查為什麼？只是說可能被通知的人也不太信邪，想說「會嗎？」市府還是要建立一個文化，「我們發簡訊，你們要當一回事，要跑。」

另外，也有民眾稱4點關水門，不過收簡訊是4點41分，柯文哲表示，4點41分那個是補發，3點55分有發一次，還是這樣，有什麼地方可以需要改建，還是會改進，強降雨真的是比較麻煩，颱風有兩三天時間，不過強降雨反應時間就只有兩個小時，颱風的SOP與強降雨的SOP還是要分開。

柯文哲今天主持台北熊好券2.0起跑記者會，對於這次強降雨，北市府SOP是否失靈？柯文哲說，北市府昨天早上已經開過第一次檢討會，今天繼續開，這次強降雨，光北市停管處單單簡訊就發兩萬多封，從上午九點就開始發，重點是一個問題，「我簡訊發給你，怎麼都沒有動作？」

柯文哲說，如果有民眾來跟我們講，沒有收到簡訊，就可以查查是否換了手機，或簡訊沒有看？市府也針對這次事件檢討改進，他已下令資訊局、停管處、水利處擬定方案，如果有車子停在提外，一定要去登錄車牌、電話號碼，才可以更精確收到訊息。政府還是要推動E化，他認為系統都有建構，不過如何精進可以再討論。

不過柯文哲也提到，對他來講，颱風比較好應付，但強降雨比較難，因為颱風兩三天之後才會進來，強降雨向民眾發訊息，但民眾常常想說「看起來很好，沒事啊」，不過強降雨就是兩個鐘頭就傾盆大雨。但台北市水門一定要關，水門不關，會像當年的納利颱風水淹進來台北，還是要建立一個文化，「我們發簡訊，你們要當一回事，要跑。」