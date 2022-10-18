習近平不承諾放棄使用武力 時力喊儘速完成役期延長

中共總書記習近平日前發表廿大報告，在展望台灣議題時再度強調「兩岸同胞心靈契合」，同時宣稱不承諾放棄使用武力，時代力量立法院黨團總召邱顯智今天表示，國防部應該儘速完成延長役期的政策研擬，甚至將女性也納入多元形式的義務參與，擴增台灣的整體戰力。

時代力量立法院黨團上午召開「台灣就是台灣，不是什麼中國的台灣」記者會，時代力量黨團副總召陳椒華重申，台灣的獨立主權與民主自由的社會制度，不容許任何其他國家的侵犯。

陳椒華指出，習近平的廿大報告僅是複誦過去的論調，依然是大中國民族主義與反民主思想的大雜燴，時代力量對於中共的論調感到遺憾。

陳椒華強調，台灣作為主權獨立的民主國家，是全球民主盟國一員，無需中國干涉，台灣是一個主權獨立的民主國家，這是無法否認的客觀事實，無須討論與他國統一或是合併兩制的議題。

陳椒華說，美國在《2022國家戰略報告》中指出，中國的威權擴散是最大的全球民主秩序挑戰，民主國家將一起抵抗中國威權擴散，而台灣人民對捍衛全球民主秩序的堅定決心，沒有中國置喙的空間。

陳椒華認為，自由民主體制與人權是台灣不可動搖的立國基礎，民主是兩國互動的唯一語言，習近平重申的和平統一、一國兩制及不放棄武力等，都顯現其偏激的民族主義、帝國主義與專制主義，最終將導致對人民的迫害，如同香港、新疆，以及俄羅斯侵略烏克蘭的狀況。

陳椒華強調，自由民主體制與人權價值就是台灣不可動搖的基礎，也是台灣與中國的根本差異，中國與台灣的互動只能在民主對等的基礎上進行。

有關國民黨對中共廿大發出賀電，陳椒華則呼籲，國內各政黨不論選舉競爭有多激烈、政策攻防有多分歧，在面對獨裁中共的時候，各黨都應該是支持自由民主體制的「民主派政黨」。

時代力量黨團幹事長王婉諭指出，根據路透社統計，中共廿大的完整報告中，「安全」一詞共出現了89次，遠高於過去的報告內容，說明對於習近平來說，維持政權的穩定性，遠比人權、自由等基本價值都還重要。

王婉諭還說，中共不只維持一貫的兩岸統一定調，更多次強調「外部勢力干涉」，因為中共也感受到國際社會的威脅，更擔憂台灣一旦透過民主、自由走向世界，會讓各國更加看清台灣與中國之間的巨大差異。

王婉諭強調，台灣與中國之間本來就互不隸屬，而台灣會和擁有相同價值的國際朋友們共同追求民主、自由與人權。

邱顯智表示，共軍的騷擾與威脅，只會更加強化台灣人民的防衛決心，如同今年8月中國展開史無前例的軍演威嚇台灣，反而使台灣社會更加團結，朝野各界都更有共識提升台灣的防衛能力。

邱顯智也呼籲，國防部應該儘速完成延長義務役役期的政策研擬，甚至將女性也納入多元形式的義務參與，藉此擴增台灣的整體戰力。