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蘇貞昌批比病毒還毒 柯文哲嗆：不講我 我也不主動講他

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蘇貞昌說，柯文哲的「耍官威」說是比病毒還毒的口舌是非。台北市長柯文哲今天回嗆，「常常人家要害我們，我們也想會反擊。」記者林麗玉／攝影
蘇貞昌說，柯文哲的「耍官威」說是比病毒還毒的口舌是非。台北市長柯文哲今天回嗆，「常常人家要害我們，我們也想會反擊。」記者林麗玉／攝影

台北市長柯文哲批評行政院長蘇貞昌坐鎮指揮中心是作秀，蘇貞昌今天上午回應，尊重每個縣市，社會自有評價，說柯文哲耍官威是比病毒還毒的口舌是非。對此，柯文哲受訪時再回應說，「常常人家要害我們，我們也想會反擊」。

柯文哲也嘆，「今年的選舉，我怕選情太冷，選情太冷，對小黨是不利，但選情太熱又要口水戰很煩，這也是蠻矛盾的。」

柯文哲今天上午出席台北熊好券2.0起跑記者會，對於蘇貞昌反駁作秀的說法，他說，自己要去想一下，「他不講我，我也不會主動去講他，但常常有時候人家要害我們，我們也想會反擊」，從另外角度想，是不是可以讓自己升級一點，「知道他就是黑我，就是要把你怎樣，也許我們修養更好，不要理他就好了。」

柯文哲也說，台灣的選舉，不管負面選舉，抹黑戰，還是要等到國家的國民素質更高之後，才可以厭倦這個。以新竹選戰為例，民進黨在打民眾黨參選人高虹安的那個樣子，他知道那個不對，「可是你又不講話，又會純挨打，希望靠國民水準慢慢提高，讓這種口水戰選舉，會效果越來越差」。

柯文哲也提到，他有研究過台灣選舉，從興票案、宇昌案、MG149到葛特曼案，它的效果正在遞減，因為國民素質慢慢提高，會用比較理性的態度看待這些抹黑，結論是，其實有時候，政治人物還是要隨時保持一種反省的精神，盡量讓國家朝正面的方向發展。

柯文哲也以這次台北熊好券1.0、2.0為例，表示就是一個很好的政治示範，因為發了，會請專家學者做統計分析檢討報告，下次要做怎麼樣會比較好，今天做的每一個步驟，都會講為什麼要這樣改變，這就是政治上的進步，「不應該每天口水來、口水去，我也不曉得怎麼辦」。

柯文哲 蘇貞昌

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