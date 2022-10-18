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性私密影像修法有破口 高嘉瑜：受害者被威脅心生恐懼

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
婦女救援基金會今天偕同民進黨立委范雲（左3）、高嘉瑜（中）舉行記者會，提出性私密影片相關修法草案有破口，呼籲相關單位重視，建立完善杜絕數位性暴力機制。記者林縉明／攝影
婦女救援基金會今天偕同民進黨立委范雲（左3）、高嘉瑜（中）舉行記者會，提出性私密影片相關修法草案有破口，呼籲相關單位重視，建立完善杜絕數位性暴力機制。記者林縉明／攝影

為遏止數位性暴力犯罪事件，立法院正在審議相關的4部修法草案，婦女救援基金會今天提出修法草案三大破口，包括犯案類型規範不足，被害人被威脅無法可管；私密影片及照片下架不即時，危害繼續擴大；境外影像無法管，保護效果不全面，呼籲政府重視問題所在，盡速補正缺失，保障受害者權益。

根據婦援會統計，數位性暴力被害人的性私密影像，有高達6成是「合意／自願（含誘騙）」拍攝，事後變成加害人威脅工具或被不當散布時，雖觸犯恐嚇罪，但法定刑度只有兩年以下徒刑，無法達到嚇阻效果，建議新增「以性私密影像為恐嚇罪」，並進一步與民間版新增的「民事保護令」制度嫁接，完善保護被害人。

被害人C小姐透過錄音表示，自從發生性私密影片後常常都無法好好睡覺，壓力很大，甚至被網友或朋友發現此事，還有陌生人透過社群網站騷擾，產生恐懼，呼籲政府加重未經同意散布他人私密影片罰則，若不幸發生私密影片外流事件，要求平台24小時內將影片下架，同時加強對國外網站控管，期盼政府跟相關當為能夠重視。

遭前男友施暴的民進黨立委高嘉瑜表示，許多合意拍攝的性私密影像被作為威脅、脅迫的工具和手段，法律面卻沒有任何預防、要求下架或刪除的機制，對受害者帶來心理恐懼，就像不定時照炸彈。

高嘉瑜以自身為例，有一名受害者因為加害者手握性私密影像，成為加害者的工具，讓被害人不得已幫加害人做自己不願意的事，該名加害人甚至把前女友的性私密照片用通訊軟體傳給朋友，法官卻認為只傳給一個人，不算散布，希望透過修法，解決現行法制不足的問題。

民進黨立委范雲表示，現行草案要求平台即時將性影像限制瀏覽，但沒有要求加害人自主下架，只能用刑事訴訟法的搜索或扣押程序。民間團體認為，應該設計保護令的機制，加速加害人交付性影像的時間，也能用以解決國內法無法要求境外網站下架的問題，目前相關修法草案已經進入協商階段，希望立法院和行政院攜手合作，盡力修出完善的法案，送出立院。

民進黨 立法院

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