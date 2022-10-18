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還債最多是以債養債 蘇貞昌：國民黨執政8年負債更多

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
蔡政府自許「史上最會還債的政府」。國民黨立委李貴敏上午批評，這是「以債養債，障眼法治國」，拿特別預算的錢借債，「左手還債、右手借錢」，如今國債每人肩上擔負是25萬，以後就會變成28萬，新生兒出生就要背負，「誰敢生小孩？」蘇貞昌強調，國民黨執政8年負債更多。
蔡政府自許「史上最會還債的政府」。國民黨立委李貴敏上午批評，這是「以債養債，障眼法治國」，拿特別預算的錢借債，「左手還債、右手借錢」，如今國債每人肩上擔負是25萬，以後就會變成28萬，新生兒出生就要背負，「誰敢生小孩？」蘇貞昌強調，國民黨執政8年負債更多。

行政院稱今年中央政府總預算案，不僅歲出、歲入雙創新高，還債金額還是22年新高，是「史上最會還債的政府」。國民黨立委李貴敏今天批評，這是「以債養債，障眼法治國」，拿特別預算的錢借債，「左手還債、右手借錢」，如今國債每人肩上擔負是25萬，以後就會變成28萬，新生兒出生就要背負，「誰敢生小孩？」蘇貞昌強調，國民黨執政8年負債更多。

李貴敏說，衛福部預算今年防疫編列800多億，還稱「去年是900多億」，但事實上，去年一部分的預算來自特別預算。她質疑，蘇貞昌日前才說，特別預算有特別的目的，總預算不會編到特別預算，但衛福部理直氣壯。

蘇貞昌說，國民黨執政八年負債1兆7000萬，蔡政府負債3400，若不是有防疫8000億，還剩很多。

李貴敏進一步說，現在的財政失序要注意，虛擬資產、貨幣、NFT，今年美國9月21日提出的報告，要求行政單位要做規畫。蘇貞昌允諾，都應該提早因應。

蘇貞昌 李貴敏 國民黨

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