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防疫旅館誰瓢竊？蘇貞昌：不是誰的獨創 是集體構想

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院長蘇貞昌上午在立法院表示，防疫計程車、防疫旅館「是集體隊伍從各方面做出來的」，是一再斟酌衛福部、交通部提出的報告。記者葉信菉／攝影
行政院長蘇貞昌上午在立法院表示，防疫計程車、防疫旅館「是集體隊伍從各方面做出來的」，是一再斟酌衛福部、交通部提出的報告。記者葉信菉／攝影

年底選戰無黨籍台北市長參選人黃珊珊在新書中提到，防疫計程車與防疫旅館是自己發想，民進黨台北市長參選人陳時中表示，這樣的講法是種剽竊行為。行政院長蘇貞昌上午在立法院表示，「是集體隊伍從各方面做出來的」。

黃珊珊接受媒體人趙少康專訪昨天播出，黃稱防疫旅館是她發想的防疫創新作為，遭民進黨參選人陳時中指剽竊，還被行政院長蘇貞昌稱爭功諉過。

黃珊珊也拿出2020年會議紀錄說，台北市當年2月21日完成第一間防疫旅館，3月6日陳時中才說台北市這樣做不錯，中央3月30日才訂防疫旅館SOP，而且還是跟北市府要的，「誰剽竊誰，拿出會議紀錄就知道。」

國民黨立委李貴敏上午在立法院會問到此事，蘇貞昌說，他每周至少主持一次防疫會議，當時稱「防疫國家隊」，（相關構想）是集體隊伍從各方面做出來的，「不是哪一個的專利、獨創」，是一再斟酌衛福部、交通部提出的報告。

李貴敏也說，陳時中、黄珊珊雙方在爭功，其實從老百姓立場「做對的事」就好，是誰不重要。

台北市長 防疫旅館 陳時中

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