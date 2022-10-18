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疫苗採購保密30年 蘇揆：公文保存和契約保密是兩回事

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
審計部「COVID-19疫苗採購執行情形專案查核報告」寫到衛福部將部分採購文件保密期限長達30年以上。行政院長蘇貞昌上午在立院答詢時表示，「公文保存30年，跟契約內容保密30年，這是兩回事」。衛福部長薛瑞元也強調，「我們沒有跟審計部說保密30年」。記者葉信菉／攝影
審計部「COVID-19疫苗採購執行情形專案查核報告」寫到衛福部將部分採購文件保密期限長達30年以上。行政院長蘇貞昌上午在立院答詢時表示，「公文保存30年，跟契約內容保密30年，這是兩回事」。衛福部長薛瑞元也強調，「我們沒有跟審計部說保密30年」。記者葉信菉／攝影

審計部「COVID-19疫苗採購執行情形專案查核報告」日前曝光，內容寫到衛福部將部分採購文件保密期限長達30年以上。行政院長蘇貞昌上午在立院答詢時表示，「公文保存30年，跟契約內容保密30年，這是兩回事」；衛福部長薛瑞元也強調，「我們沒有跟審計部說保密30年」。

衛福部將疫苗採購合約封存30年，並被列為機密檔案，審計部報告指出，衛福部疾管署歷次疫苗採購之簽辦文件，均未見採購價格分析資料或依據，且部分採購文件保密期限長達30年以上（至140年始解密）；應研議於不違反保密條款下，適時公開疫苗採購執行情形，讓採購資訊公開及透明。

國民黨上午在立法院會質詢蘇貞昌，蘇貞昌強調，「公文保存30年，跟契約內容保密30年，這是兩回事」。薛瑞元也說，「我們沒跟審計部說要保密30年」。

李貴敏進一步批評，疫苗採購衛福部堅持是秘密，但每次立委在國會詢問，都是「塗黑」的版本，審計部卻是看得到完整版本，「為什麼審計部可以看、立法院不能看？」蘇貞昌說，這不是黑箱，都是依據立法院職權行使法進行。

李貴敏再問蘇貞昌是否參與疫苗採購？蘇貞昌說，疫苗要怎麼採購、向哪裡採購、多少錢、如何談判，他沒有管那麼細，他的態度就是「一定要盡量爭取買到疫苗」，當時全球都在爭取。

李貴敏說，衛福部預防接種諮詢委員會召集人李秉穎日前在節目上說，高端疫苗採購價格，一劑1000元、採購500萬劑，等於採購價格為50億，但根據高端公司公布的財報收入，實際收到的錢，最寬加總只有36億，「這中間的價差去了哪裡？」

蘇貞昌說，李不是政府官員，只是用專家的角度去估算。薛瑞元也說李秉穎不是官員。李貴敏則表示，有黑箱時就會讓人民對行政團隊不信賴。

高端疫苗 蘇貞昌 衛福部

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