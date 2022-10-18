駁王鴻薇爆料 陳其邁：20多前已返還醫科公費生學費

台北市議員王鴻薇今天開記者會指控高雄市長陳其邁有「欺世盜名」之嫌，當年拿中山醫學院公費生資源卻沒履行行醫義務，質問陳是否已賠償學費。陳其邁說，王鴻薇指摘的說法不是事實，他20多年前已返還醫科公費生學費，一切合乎規定。

「我從醫的初衷從沒改變過！」陳其邁說，他當年參與過野百合學運等社會運動，對社會有關懷，也有一些人生規畫，後來攻讀台大公衛研究所，一路走來從沒違背行醫初衷，一切大家都看在眼裡。

王鴻薇表示，陳其邁人設是暖男，實際上卻占用公費醫學生資源，完成學業後沒有實際到偏鄉服務奉獻訓練及專長，而是踏入政壇，她想問陳其邁，是否已償還當年的學費，有沒有占國家便宜。