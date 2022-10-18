國民黨發賀電祝賀中共20大 民進黨：喪失格調

國民黨發布賀電祝賀中國共產黨舉行第20次全國代表大會，民進黨今天表示，國民黨在賀電中只會與中共唱和「九二共識」、「反台獨」，沒有勇氣為台灣發聲，還被中共官媒央視蔑稱為「台灣地區有關政黨」，完全喪失做為台灣最大在野黨的格調。

民進黨發言人謝子涵表示，現在全球高度關注中國越來越集權，以及可能帶來的各種安全風險，且中共總書記習近平仍然繼續放話「絕不承諾放棄使用武力」，而國民黨卻在這個時候選擇發賀電、拍中共馬屁，不知道是要祝福集權，還是對習近平談話表示認同？

謝子涵指出，過去國民黨曾聲援香港、呼籲中共公開新疆資訊以及屢次聲稱要捍衛中華民國、保衛台灣、反對一國兩制等。但現在面對中共片面撕毀對香港承諾、在新疆設立再教育營，甚至在國際上封殺台灣等種種作為，國民黨完全視而不見，而是選擇在賀電上與中共唱和其政治主張，證明現在的國民黨面對中共，已經沒有勇氣站在台灣立場為台灣發聲。

關於二十大報告提及「解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定」，謝子涵強調，台灣的前途要由台灣2300萬人決定，台灣主流民意就是維護台灣主權以及自由民主的生活方式，且台灣多數民意拒絕「九二共識」，也不能接受中共以武力威脅恐嚇台灣，在國際上打壓台灣。國民黨做為台灣最大在野黨，卻不與台灣主流民意站在一起，終會遭到台灣人民的唾棄。