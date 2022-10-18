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鏡電視要不要查？蘇貞昌：法治國家 國民的權利義務

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
國民黨立委李貴敏上午提起鏡電視案「不用查」一事，蘇貞昌強調，他那天指得是「不會去查別人的言論，但當事人有去打官司，依法辦事」。記者葉信菉／攝影
國民黨立委李貴敏上午提起鏡電視案「不用查」一事，蘇貞昌強調，他那天指得是「不會去查別人的言論，但當事人有去打官司，依法辦事」。記者葉信菉／攝影

鏡電視政治風波未歇，行政院長蘇貞昌日前備詢時，一句「不必去查」引發外界質疑「公然施壓」。國民黨立委李貴敏今天再提此事，蘇貞昌強調，他那天指得是「不會去查別人的言論，但當事人有去打官司，依法辦事」；李貴敏追問，所以要查清楚？蘇貞昌回應，我們是法治國家，這是國民的權利義務。

民眾黨立委賴香伶日前在立法院會質詢鏡電視案，行政院長蘇貞昌強調，第三人（裴偉）在外講什麼話，不是總統、院長能控制，「也不必去查」。引發國民黨抨擊「公然在國會殿堂下指導棋」；隔天蘇強調他指得是「府院間的糾紛」，認為被「亂剪接一通」。

上午李貴敏再提此案，李貴敏說，民間看待台灣已成「黑箱國家、關說國家、威權國家、特權國家」，她提到，日前蘇貞昌答詢時曾稱鏡電視案「不用查」，她認為，「院長怎麼可能這樣回答？院長一定會說，『去查！還我清白』」。

蘇貞昌解釋，那天答詢時是被（賴香伶）問到「總統、院長有指示嗎？」他斬釘截鐵說「沒有」，當時被追問「那你要去查」，他回應「我不會去查人家的言論，但他們有去打官司，依法辦事。」他強調，後來被稱「不必去查」是剪接的問題。

李貴敏問，「所以院長從來沒有說不用查？是要查清楚、還他清白對不對？」蘇貞昌回應，「國民的權利義務，法治國家，不然我們還學法律。」他說，他當年就是衝破人治、戒嚴，「我的作法大家都看得很清楚」。

蘇貞昌 李貴敏 鏡電視

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