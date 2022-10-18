國民黨：陳其邁公費念醫30年未盡義務 欺世盜名

國民黨今舉行 「陳其邁公費念醫30年竟未盡義務！欺世盜名？」記者會，揭露高雄市長陳其邁公費念醫學院未盡義務，家境富裕卻領公費，浪費國家資源，直指陳其邁就是欺世盜名，要陳其邁馬上盡其義務，應把公費還給國家，向社會及醫界道歉。

台北市議員王鴻薇指出，陳其邁1984年申請公費就讀中山醫學院醫學系，依行政院衛生署「公費醫師培育及分發服務實施簡則」第9點，醫學系公費學生畢業後之服務年數為6年，以保障偏遠地區也可以接受到醫療服務，但根據陳其邁自己提供的履歷，至今仍未盡服務義務，連偏鄉都不願意去，衛福部依法應該向陳其邁追討相關費用及罰款。

王鴻薇表示，根據當時榜單及陳其邁自己公布的資歷，陳其邁於1984年獲得公費醫學生補助，1991年畢業，隨後念碩士，並擔任自己父親陳哲男辦公室主任，後選上立委，一路從政至今，時序看來根本不可能從事義務服務，「連公費生義務都要逃避，這叫做『暖男』嗎？」

新北市議員參選人黃心華表示，陳其邁家境不錯，家中好幾位都是醫生，並不缺錢，當時他祖母還跟他說，給他錢拜託他去唸醫科，這樣的家世背景以當時學費1學期7萬，7年大約100萬左右，有必要申請公費排擠其他人的機會嗎？很多公費生畢業後必須到偏鄉服務，若有相關規定而陳其邁沒有服務滿一定年限，是否代表陳其邁的醫德、道德跟品德都有所不足？

王鴻薇也拿出相關資料，包括「衛生福利部公費醫師服務期滿證明申請書」、「衛生福利部公費醫師服務經歷表」。如果陳其邁要證明自己沒有問題，他可以提供申請認證的資料，歡迎陳其邁拿去跟教育部申請，這種事情一翻兩瞪眼，不用政治口水，請直接去申請給社會大眾一個交代。

德益法律事務所主管律師柯晨皓指出，教育部要求醫學院公費生需服務滿6年，否則應依照各校之行政契約返還學費和部分罰金。經查詢相關判決，已經有人因不服公費服務而進行訴訟，甚至請大法官釋憲。在釋字第348號解釋中明確指出公費制度要求公費生擔任公費醫師，按照國家分發之場所服務，並無侵害人民工作權，因此陳其邁也應履行此一責任，請陳其邁說明他在何處服務、經何人承認、時間是否滿六年、既已從政又如何「分身有術」？