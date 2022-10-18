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搶攻藍營票倉？鄭運鵬：11月26日勝選信心來自鄭文燦、蔡英文
桃園巿長鄭文燦昨天說民調要擴大領先，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今赴龍潭掃街時，被問及是否到龍潭搶攻藍營票倉？他表示，11月26日勝選信心來自鄭文燦兩任八年好成績，跟蔡英文帶領國家在國際地位、經濟發展受肯定，來此是選舉既定行程。
鄭運鵬今天上午由鄭文燦陪同前往龍潭區龍潭傳統市場掃街拜票，受訪時表示，他對11月26日勝選的信心，都來自鄭文燦兩任八年好成績，與蔡英文總統帶領國家，不管是國際地位、經濟發展，都獲得國人的肯定，尤其桃園是全台灣的製造引擎，經濟發展對桃園的市民、企業家格外有感。
鄭表示，他是此基礎上，加上大家信任他過去兩任立委對桃園一起突破包括機場捷運、捷運綠線、鐵路地下化、航空城等市政上困難，對11月26日有信心，他希望選舉最後這段時間，不管白天、晚上，生活每一個角落，或市民在媒體上、日常活動，都可以看到他跟鄭文燦一起要突破下一個黃金八年、繼續運轉的決心。
他今天來到龍潭，龍潭本來就是桃園行政區之一，行程本來都規畫好，並不會因為選舉過程有所改變，本來既定的行程，他會繼續努力。
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