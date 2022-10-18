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中共二十大國民黨搶發賀電 邱太三：政黨外交沒有意見

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
陸委會主委邱太三（右）。（記者林澔一／攝影）
陸委會主委邱太三（右）。（記者林澔一／攝影）

中共召開廿十大，國民黨發賀電向中共當局祝賀，引發熱議，陸委會主委邱太三今天表示，台灣是一個自由、民主、開放且多元的國家，如果各政黨要做政黨外交，陸委會不會有任何意見。

行政院長蘇貞昌今天率領相關部會首長赴立法院進行施政報告總質詢，邱太三會前受訪時表示，台灣是一個民主、自由、開放且多元的國家，「所以各政黨他們自己要做政黨的外交，我們不會有任何意見」。

不過，邱太三提醒，如果政黨外交有一些對台灣不是那麼友善，或者不符合國民期待的會議，「各政黨自己要小心注意」。

另外，國防部長邱國正受訪時也表示，中共從來沒有放棄要用武力解決台灣問題，「國軍不能指望他們說放棄，我們就不用戰備了」，因為國軍的本務就是戰備及整備，其中對象包含任何國家。

邱國正強調，國軍的戰備任務每天都要做好，絕對不會因為對方的任何一句話，國防部就改變現在的相關作為。

國軍 中共 邱太三

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