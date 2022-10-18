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災情挨批耍官威 蘇揆：口舌是非「比病毒還毒」
行政院長蘇貞昌日前因雨災與宜蘭縣長林姿妙視訊連線，三度追問坍方在「哪一個路段」，遭國民黨立委批評耍官威；台北市長柯文哲批，現在已經E化，還跑到應變中心作秀「太弱了」。蘇貞昌今天受訪時表示，比病毒還毒的口舌是非，「我已經見怪不怪」。
蘇貞昌今率內閣成員赴立法院施政報告並備詢。
蘇貞昌會前受訪時指出，每個縣市情況不同，每個首長應對的情況風格不同，他們都尊重，但社會自有評價，他們自己要去面對。
蘇貞昌表示，林姿妙坐鎮指揮中心「揪甘心」，他特別跟林好言詢問宜蘭的情況如何，過去花東地震，因為他們不知首長在線上，當時沒有連線，說是讓人白等；這次連線說是耍官威，這就是比病毒還毒的口舌是非，不過他已經見怪不怪。
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