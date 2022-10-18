【專家之眼】農委會惡性不改 我農產品出口恐全面崩盤

日前驚傳我國出口美國的主力農產品-蝴蝶蘭，因介質含有雜草遭退運23櫃，並指出若再被驗出雜草，將暫停蝴蝶蘭輸入。近年來我國農產品屢次出現檢疫問題，然農委會卻未重視，恐重創我農產品的出口。

根據農委會的介紹，台灣蝴蝶蘭品系優良，花型花色變化大，育種水準位居國際蘭界翹楚，且擁有全世界最多樣化的品種，在國際上享有「蝴蝶蘭王國」美譽。切爾西花展期間，還吸引已去世英女王伊麗莎白二世前來參觀。

蝴蝶蘭已成為我重要出口農產品，引用農委會農產貿易網站統計，今年1-9月蝴蝶蘭總出口金額達1.2億美金，占我農產品出口3.01%，特別是在中國大陸暫停我部份農產品進口後，出口金額已遠高於我們常聽到的活魚(7千萬美金)與新鮮冷藏水果(6千5百萬美金)的出口金額，重要性可見一斑。其中蝴蝶蘭又以美國市場為大宗，今年1- 9月達7千2百萬美金，占總出口的42.17%。萬一美國對台灣該品項暫停進口，逾四成的蝴蝶蘭將無法出口。

我農產品出口頻傳檢疫問題，大陸暫停進口也都與此有關，例如鳳梨、釋迦和蓮霧均被多次檢出有害生物介殼蟲，石斑魚也被檢出隱性孔雀石綠、隱性結晶紫等多種禁用藥；去年6月紐西蘭在我出口的芒果及荔枝中發現東方果實蠅，而被暫停進口；銷往日本的鳳梨也被多次驗出介殼蟲與蛾類，而須在當地進行燻蒸處理，進而影響鳳梨品質；上個月輸美蝴蝶蘭也被驗出雜草。

頻率如此高的檢疫事件，主管機關應擔起責任，惟農委會態度卻十分消極。以本事件為例，要不是民進黨立委賴惠員在立法院質詢，國人根本不知道一個多月前發生的重大問題。由於美方已經提出警告，不得再發生類似的問題，否則將全面禁止進口。農委會為防範主要市場出口受挫，理應全面檢視生產與運送流程。陳吉仲主委在立院竟然回覆: 「台灣只要做好防檢疫的管理，應該就可以順利過關，目前還是一樣的輸出美國。」農委會防檢局也僅要求出關前要抽樣開箱抽驗率提高至4％。這樣的處理方式，根本無法杜絕夾帶雜草等問題。

我國好不容易於2004年7月與美國簽訂「臺灣附帶栽培介質植物工作計畫」，突破外銷檢疫限制，一度成為唯一可附帶栽培介質蝴蝶蘭出口至美國的國家，此舉可避免運送過程的傷害、節省恢復時間、縮短催花時間並提高存活率，讓我國搶占美國蝴蝶蘭三分之二的市占率(2017年還曾高達89%)。

美國提供我國特殊的待遇，同時也要求須符合美方的檢疫規範，以確保未攜帶其他有害生物入境。因而上述計畫明文規定: 「植株抵達美國時，若發現不符合本計畫或美國輸入規定者，將被銷燬、施以檢疫處理或再出口，違規之生產者亦必須暫停輸出附帶介質蝴蝶蘭至美國；若有反覆或嚴重違規之具體事實時，將暫停台灣所有附帶介質之蝴蝶蘭輸美，而須待美方審核同意並查驗確認後，方可解禁。」

由上所述可知，美國對我方的要求完全是依照台美簽定的規範。農委會與業者應以最高標準因應，若按照政府消極的做法，極有可能會遭到美方限制進口，屆時不僅斷送美國市場，不斷的檢疫疏失，還可能破壞我農產品形象，各國可能全面檢驗我輸出的農產品，進而引發蝴蝶效應，恐造成出口全面崩盤的結果。