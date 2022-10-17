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【即時短評】政治口水 不亞於颱風雨水

聯合報／ 本報記者鄭媁
尼莎颱風為北台灣帶來強降雨，行政院長蘇貞昌（左）表示，希望行政首長能夠堅守崗位督導。本報資料照片
尼莎颱風為北台灣帶來強降雨，行政院長蘇貞昌（左）表示，希望行政首長能夠堅守崗位督導。本報資料照片

尼莎颱風為北台灣帶來強降雨。繼上次九一八花東強震，地方首長到齊，蔡英文總統和行政院長蘇貞昌卻未視訊通話，引發抨擊。此次災情，蘇揆快速取消輔選行程，親自坐鎮中央災害應變中心，卻暗批台北市長柯文哲沒堅守崗位、一邊對宜蘭縣長林姿妙上演「隨堂考」，應變中心宛如政治秀場。

每逢選戰逼近，政治人物的「勘災政治學」總會再被外界放大檢視；天災變化快速，也考驗執政者緊急應處能力。治軍嚴謹出名的蘇貞昌，進駐災害應變中心指揮調度向來雷厲風行。但過與不及，往往只有一線之隔，少做，動輒挨轟「狀況外」；多做，又被質疑「秀過頭」。

二○一九年白鹿颱風來襲，蘇貞昌在中央災害應變中心以視訊「突襲」各縣市。先是打給時任高雄市長韓國瑜，韓正在開會，隨後接通視訊；再打給澎湖縣長賴峰偉，卻被轉到語音信箱，蘇為此大怒；後又藉颱風開視訊「抽考」首長、數落未連上線的縣市長，相關作法引發各界討論。

今年九一八池上地震，花東災情嚴重，蔡總統視察災變中心原訂要與災區連線，不料總統「念完稿就走」，沒連線就結束會議，讓地方首長枯等。府院事後解釋是作業疏失，蔡、蘇不知還有地方連線；蘇揆事後答覆立委傅崐萁質詢時也坦言「確實很失禮」，並在隔日當場向花蓮縣長徐榛蔚致歉。

今年底有九合一選舉，如今遇上災情，蘇貞昌雖未啟動點名模式，但一句「人民的生命財產，遠比選舉輸贏重要」暗批柯文哲，再三度追問林姿妙確切的坍方路段，帶來的政治口水已不亞於颱風雨水。

比起探究首長是否在災變中到場，民眾更在意的是督導救災有無落實；閣揆關切災情自屬應當，但把救災ＳＯＰ當作秀場，到底是誰在「借勘災之名、行選舉之實」，選民自有公評。

白鹿颱風 蘇貞昌 九合一選舉

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