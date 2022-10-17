陳菊率團出訪紐西蘭 出席國際監察組織年會發表演說

監察院長陳菊率領監察院國際事務小組成員王美玉、林文程及范巽綠於10月13至14日出席於紐西蘭威靈頓舉辦的「國際監察組織澳紐及太平洋地區（Australasian and Pacific Ombudsman Region, APOR）第34屆年會」。監察院表示，過去兩年因疫情，僅能以視訊會議方式舉辦APOR年會，今年恢復實體會議，並且是第6屆監察委員上任後，首度與澳紐及太平洋地區監察使見面交流，討論近年來區域性重要監察及人權議題。

監察院指出，第34屆APOR年會以「維持監察使之影響性並讓政府傾聽」為主軸，邀請APOR會員及嘉賓就三場座談主題進行專題演講及討論。陳菊受邀於「影響政府朝向廉能及人權目標」主題座談發表演說，探討監察使如何對政府發揮影響力卻不受政治角力影響。

監察院說，出訪期間，適逢紐西蘭監察使公署成立60周年，監察院代表團受邀參與該公署於紐西蘭國會大廈舉辦之慶祝活動，同時拜會紐西蘭監察使公署及紐西蘭人權委員會，分別獲得首席監察使Peter Boshier、人權會主任委員Peter Hunt及種族關係專責委員Meng Foon等熱烈接待，並就兩國之監察與人權制度經驗，進行交流及討論。

監察院說，為充分發揮出訪效益並落實監察職權之行使，此行陳菊及監察委員並與國際監察組織（International Ombudsman Institute, IOI）理事長暨澳洲西澳監察使Chris Field及APOR理事長暨澳洲維多利亞州監察使Deborah Glass晤敘；另在我國駐紐西蘭代表處安排下與紐台經貿會晤敘，順道巡察我國駐紐西蘭代表處，瞭解我國在紐西蘭之經貿、外交、僑政、文化等相關工作暨概況，並感謝駐外人員疫情期間堅守崗位。