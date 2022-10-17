柯文哲不在北市防災被批 邱臣遠：別用天災做政治操作

輕颱尼莎帶來豪雨，各地傳災情，台北市長柯文哲被抨昨在外地輔選，不在台北市坐鎮。民眾黨立委邱臣遠強調，「政治的核心在於執行力」，指柯文哲一直和市府團隊保持聯繫、掌握災情，籲執政黨不要用天災來做政治操作。

立院民眾黨團總召邱臣遠表示，昨天是三級開設，照SOP本來就是消防局長自主，柯市長一直與北市消防局長保持聯繫，也掌握相關作為。他說沒有人希望災害發生，造成民眾生命財產損失，災害突如其來，平時做好準備，當災難來臨時，將傷害降到最低是最重要的。