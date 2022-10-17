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柯文哲不在北市防災被批 邱臣遠：別用天災做政治操作

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
不在台北市坐鎮。民眾黨立委邱臣遠強調，「政治的核心在於執行力」，指柯文哲一直和市府團隊保持聯繫、掌握災情，籲執政黨不要用天災來做政治操作。圖／聯合報系資料照
不在台北市坐鎮。民眾黨立委邱臣遠強調，「政治的核心在於執行力」，指柯文哲一直和市府團隊保持聯繫、掌握災情，籲執政黨不要用天災來做政治操作。圖／聯合報系資料照

輕颱尼莎帶來豪雨，各地傳災情，台北市長柯文哲被抨昨在外地輔選，不在台北市坐鎮。民眾黨立委邱臣遠強調，「政治的核心在於執行力」，指柯文哲一直和市府團隊保持聯繫、掌握災情，籲執政黨不要用天災來做政治操作。

立院民眾黨團總召邱臣遠表示，昨天是三級開設，照SOP本來就是消防局長自主，柯市長一直與北市消防局長保持聯繫，也掌握相關作為。他說沒有人希望災害發生，造成民眾生命財產損失，災害突如其來，平時做好準備，當災難來臨時，將傷害降到最低是最重要的。

邱臣遠籲執政黨和側翼不要見獵心喜，他說，過多的政治語言和泛政治化都無助於災前預防和災後重建；前天康樂隧道邊坡崩塌，柯市長馬上指派大型機具到場處理，今天就順利通車了，「事實證明台北市災情短時間就排除」，呼籲執政黨不要用天災來做政治操作。

不在台北市坐鎮。民眾黨立委邱臣遠強調，「政治的核心在於執行力」，指柯文哲一直和市府團隊保持聯繫、掌握災情，籲執政黨不要用天災來做政治操作。 圖／聯合報系資料照
不在台北市坐鎮。民眾黨立委邱臣遠強調，「政治的核心在於執行力」，指柯文哲一直和市府團隊保持聯繫、掌握災情，籲執政黨不要用天災來做政治操作。 圖／聯合報系資料照

台北市長 邱臣遠 柯文哲 尼莎颱風

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