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影／大雨釀災柯文哲忙輔選 王世堅酸：專職黨主席兼差市長
受尼莎颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，台北市降下驚人雨量，多處傳災情，台北市長柯文哲遭批南下輔選不顧災情。對此，民進黨台北市議員王世堅今(17)日受訪表示，「這證明了柯市長是專職的黨主席，兼差的市長，若每件事只要有SOP就夠了，那要你這個市長幹什麼？」
王世堅痛批，「柯市長說到災情現場去觀察是作秀，請問你柯文哲到處輔選，這不是作秀嗎？」，不要做錯了還說嘴，趕快面對現實情況，做出應變處理，全國總共260件災情，台北市就占了208件，這樣的情況下，他還有什麼面子出來說嘴，誠懇呼籲柯市長收心，不要成天想著輔選。
媒體提問，是否因柯市長少了他的監督才說出這樣的話，王世堅說，「也是，柯市長一陣子沒有鎖緊螺絲，他皮又再癢了。」，柯文哲現在覺得高枕無憂了，沒有人管得住，但選民管得住他，若他沒有在最後這兩個月好好的做，選民自有懲罰他的方法。
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