快訊

日職／火腿未官宣王柏融退團 日網友：還在交涉嗎？太可怕了

好市多2022「黑色購物週」登場 限時這7天準備撿便宜

柯文哲挨批不顧災情 徐巧芯：確實應該要好好檢討

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市議員徐巧芯。本報資料照
台北市議員徐巧芯。本報資料照

尼莎颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，台北市降下驚人雨量，台北市多處傳災情，台北市長柯文哲挨批南下輔選不顧災情，議員徐巧芯表示，柯文哲確實應該要好好檢討，基隆河水位迅速上漲，時間點是下午三點左右，柯文哲卻到了六點才決定取消行程返回台北市，錯過黃金時期。

徐巧芯表示，柯文哲這次被罵，確實應該要好好檢討。「越用力檢討自己，大家會越知道市民在市長心中是有份量的。」且台北市的副市長已經很不夠，一位生病，一位請辭去選舉。所以柯文哲的負擔也應該是越大的，就必須更注意台北市、府內情況，「因為在重大決策上能夠幫你分擔的人很有限。」

徐巧芯表示，更重要的是，取消選舉行程的時間太慢。「我不會像某些斑斑一樣好像以為台北市長可以預知未來，畢竟昨天是假日，上午甚至下午一兩點都還沒有傳出災情，同時具有主席的身分去跑選舉並沒有不合理。」

徐巧芯表示，但是台北市的關鍵訊息是「基隆河水位迅速上漲」，水利處啟動疏散門關閉作業，時間點是下午三點左右。在這個訊息之後，柯文哲就應該立即取消選舉行程，返回台北，過程中與府內保持聯絡。

徐巧芯表示，柯文哲卻到了六點才決定取消行程返回台北市，就是差了這三小時，錯過黃金時期，導致被外界批評，雖然三小時聽起來沒有很久，但災害的應變是分秒必爭，民眾對地方父母官的期待與感受也必定是超越SOP規範。

徐巧芯表示，勘災與否沒有一定要與不要，更不需要爭先來後到。但讓市民感受到「同心」，再重要不過。今天的雨勢還是不小，各地或許仍然陸續會傳出災情，大家要提升警覺，台北市政府也必須拿出120分的努力平復市民的不滿，好好解決災後問題。

台北市長 柯文哲 徐巧芯 尼莎颱風

延伸閱讀

柯文哲說住玻璃屋不要丟石頭 柯建銘反嗆「偏離民意」

影／柯文哲再嗆蘇貞昌太弱了：E化時代還坐鎮防災中心給人看

影／柯文哲批都E化的時代了 還要人坐在那給人家看

為高虹安互槓 柯文哲嗆柯建銘：20幾年交情不要了？

相關新聞

鄭運鵬臉書文湧多名越南正妹按讚 網諷：新南向政績

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬日前推出競選小物「好運篷」，號稱上架不到4小時就銷售一空，還喊出要加碼販售。不過有PTT網友發...

影／大雨釀災柯P忙輔選 王世堅酸:專職黨主席兼差市長

受尼莎颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，台北市降下驚人雨量，多處傳災情，台北市長柯文哲遭批南下輔選不顧災情。對此，民進...

柯文哲挨批不顧災情 徐巧芯：確實應該要好好檢討

受尼莎颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，台北市降下驚人雨量，台北市多處傳災情，台北市長柯文哲挨批南下輔選不顧災情，議員...

台灣基進示警習近平對台野心 「狼來了不是危言聳聽」

中共總書記習近平昨天發表20大報告，他在展望台灣議題時再度強調「兩岸同胞心靈契合」，但是同時又宣稱不承諾放棄使用武力，台...

決戰百里侯／Kolas在南區設競總 未必翻轉選戰卻可為賴清德前進2024練兵

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka本月8日成立北區競選總部後，15日再於老家玉里鎮哈啦灣部落成立南區競總。花蓮人口分布不均，歷屆花蓮縣長選舉從未有參選人在南區設立競選總部，Kolas打破慣例想「決戰南區」，雖未必能翻轉縣長選戰劣勢，卻可為副總統賴清德前進2024預先練兵。

新光三代吳欣盈甫接立委 關心氣候技術議題

新光集團三代大公主吳欣盈，剛接任民眾黨不分區立委，隨即關心氣候技術議題。今（17）日吳欣盈在臉書PO文，分享對氣候技術相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。