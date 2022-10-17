柯文哲挨批不顧災情 徐巧芯：確實應該要好好檢討

受尼莎颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，台北市降下驚人雨量，台北市多處傳災情，台北市長柯文哲挨批南下輔選不顧災情，議員徐巧芯表示，柯文哲確實應該要好好檢討，基隆河水位迅速上漲，時間點是下午三點左右，柯文哲卻到了六點才決定取消行程返回台北市，錯過黃金時期。

徐巧芯表示，柯文哲這次被罵，確實應該要好好檢討。「越用力檢討自己，大家會越知道市民在市長心中是有份量的。」且台北市的副市長已經很不夠，一位生病，一位請辭去選舉。所以柯文哲的負擔也應該是越大的，就必須更注意台北市、府內情況，「因為在重大決策上能夠幫你分擔的人很有限。」

徐巧芯表示，更重要的是，取消選舉行程的時間太慢。「我不會像某些斑斑一樣好像以為台北市長可以預知未來，畢竟昨天是假日，上午甚至下午一兩點都還沒有傳出災情，同時具有主席的身分去跑選舉並沒有不合理。」

徐巧芯表示，但是台北市的關鍵訊息是「基隆河水位迅速上漲」，水利處啟動疏散門關閉作業，時間點是下午三點左右。在這個訊息之後，柯文哲就應該立即取消選舉行程，返回台北，過程中與府內保持聯絡。

徐巧芯表示，柯文哲卻到了六點才決定取消行程返回台北市，就是差了這三小時，錯過黃金時期，導致被外界批評，雖然三小時聽起來沒有很久，但災害的應變是分秒必爭，民眾對地方父母官的期待與感受也必定是超越SOP規範。

徐巧芯表示，勘災與否沒有一定要與不要，更不需要爭先來後到。但讓市民感受到「同心」，再重要不過。今天的雨勢還是不小，各地或許仍然陸續會傳出災情，大家要提升警覺，台北市政府也必須拿出120分的努力平復市民的不滿，好好解決災後問題。