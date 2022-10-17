台灣基進示警習近平對台野心 「狼來了不是危言聳聽」

中共總書記習近平昨天發表20大報告，他在展望台灣議題時再度強調「兩岸同胞心靈契合」，但是同時又宣稱不承諾放棄使用武力，台灣基進今天呼籲，台灣人民應該警覺習近平的登基續任與對台野心，「狼真的來了，不是危言聳聽」。

中共總書記習近平昨天在北京人民大會堂發表20大報告，他在展望台灣議題時強調，堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但是決不承諾放棄使用武力，並且保留採取一切必要措施的選項。

台灣基進上午召開「20大習帝登基狼將至！基進聲援新坦克人反習壯士」記者會，與會者包括台灣基進秘書長王興煥、台灣基進台中市議員參選人楊欣怡、台灣基進台南市議員參選人李宗霖、台灣基進高雄市議員參選人張博洋、李雨蓁等人。

王興煥表示，在習近平近2小時的八股演說，以中國民族主義的帝國主義意識形態為貫穿，同時用「中華民族的偉大復興」為號召，以「肅貪、清零」實為政治鬥爭的「維穩」話術邏輯，對世界展示中華民族的崛起，藉此讓自卑的中國人民一再亢奮。

王興煥還說，不論是小偷強盜式的經濟戰略、殖民掠奪式的一帶一路、對港澳的天朝心態，以及對台灣的帝國野心，顯示中共政權必須靠不斷的「對外戰果」的謊言壓抑內部民怨。

王興煥質疑，習近平用外部衝突化解內部矛盾，老掉牙把戲還能奏效多久，台灣基進將在10月23日舉辦「台灣前鋒隊，護台大行軍」單車遊行，宣示台灣同島一命、抗中保台的決心。

楊欣怡指出，在北京四通橋拉布條的彭戴舟，大聲陳抗獨裁與威權的迫害，迄今下落不明，宛如2022年版的「坦克人」，中國公民希望表達「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」，猶如沙漠中取一瓢飲般的奢侈。

李宗霖則說，習近平的二十大對台宣言，近乎無趣的SOP重現，然而四通橋事件是繼新疆、香港之後，習近平偉大民族復興夢的最大挑戰。

張博洋分析，習近平這次任期一延長就是5年，必然對台動作頻頻，而台灣年底將選出與習近平任期重疊4年的首長與民代，如果藍營獲得多數執政、地方議會過半，勢必重演當年「藍八縣赴中國」等地方配合中國包圍台灣中央政府的事件，因此年底選舉更應用國家級的層次來看。

李雨蓁痛批，國民黨一如往常地急著向中國致賀電，並且明確表達「九二共識」與「反台獨」的立場，毫不在乎中國首日對台灣「不下跪就動武」的恐嚇，再次證明國民黨黨如其名，心向「中國」而非台灣。