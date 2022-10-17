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不急復航小三通？楊鎮浯批私利犧牲金門 陳福海：選舉花招

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
針對外界傳「小三通不在選前開放」，金門縣長楊鎮浯今召開記者會批評前縣長陳福海。記者蔡家蓁／攝影
針對外界傳「小三通不在選前開放」，金門縣長楊鎮浯今召開記者會批評前縣長陳福海。記者蔡家蓁／攝影

國境引來解封，小三通能否復航也引發關注，「美麗島電子報」董事長吳子嘉指出有勢力提倡「小三通不應選前開放」，這是在幫前縣長陳福海打壓現任縣長楊鎮浯。楊批陳，別因個人私利政治操作；陳則回應，不理會選舉花招，應回歸正面選舉。

吳子嘉昨在網路節目「董事長開講」中討論小三通復航議題。他表示，自由時報日前報導「小三通不應選前開放，獨厚特定候選人」，這是在幫無黨籍前縣長陳福海打壓「特定候選人」、現任縣長楊鎮浯。

另外，金門籍立法委員陳玉珍近日質詢陸委會主委邱太三時，邱答詢時回覆，在楊鎮浯與陳玉珍團隊爭取復航後，也有代表金門民意的參選人，表達說小三通復航要謹慎；陳追問該參選人是否表達「不要急著開放？」邱也回應「是，且不是民進黨籍」。

楊鎮浯今對此召開記者會表示，小三通復航與否，直接影響兩岸情感交流、商務往來以及旅遊互動，更直接牽動金門的經濟發展，在各界共同盼望及全力爭取小三通盡早復航的當下，竟然有人可以為了選舉的私利，以「扯後腿」的手段，來向陸委會建議「不要急著開放」。

楊鎮浯強調，大家都很清楚，能見到邱太三這樣部長級的中央部會首長，又非民進黨籍，自稱代表金門民意的參選人「相信來頭不小」，也或者與綠營有一定層級的關連性；他聽聞這樣的消息時，當下真的無比震驚且憤怒。

楊鎮浯表示，在疫情後好不容易當面向邱太三會談復航，有心人士卻後腳馬上跟上來「建議不要急著開放」，「選舉一定要這麼算計、那麼不擇手段的為反對而反對嗎？」

楊鎮浯呼籲，中央應該立即同意小三通即日起復航，而陳福海也別因個人私利，進行各種政治操作，阻礙小三通復航，相關作為，將令金門鄉親不齒。陳福海陣營回應「選舉花招，不予理會」，是非公道自在人心，應回歸正面選舉。

針對外界傳「小三通不在選前開放」，金門縣長楊鎮浯今召開記者會批評前縣長陳福海。記者蔡家蓁／攝影
針對外界傳「小三通不在選前開放」，金門縣長楊鎮浯今召開記者會批評前縣長陳福海。記者蔡家蓁／攝影

小三通 楊鎮浯

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