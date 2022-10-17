柯文哲說住玻璃屋不要丟石頭 柯建銘反嗆「偏離民意」

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，台北市長柯文哲從上任到現在，已經怪到離譜、偏離民意，他講話偏離民意，而且沒有參考價值，這是柯文哲自己的危機，「我要告訴各位，這在玻璃屋裡面的人姓柯沒錯，但是那個人叫柯文哲，不叫柯建銘」。

台灣民眾黨主席柯文哲昨天到台中為黨籍議員參選人助選，他在受訪時坦言，自己已經認識柯建銘超過20幾年，「我一直覺得很奇怪，他最近的表現跟他平常的行事風格完全不一樣，我都不曉得他到底發生什麼事。」

柯建銘上午在立法院受訪時表示，柯文哲從一上任到現在，已經怪到離譜、偏離民意，這個大家都很清楚，這是柯文哲自己要面對的危機，「他講話已經偏離民意、沒有參考價值，而且都是反指標的話」。

柯建銘直言，住在玻璃屋裡面的人姓柯沒有錯，但是那個人叫做柯文哲、不是柯建銘，現在破窗效應已經發生了，柯文哲講話錯得離譜，自己住在玻璃屋裡面還亂講話，「他現在處境就是如此，我想他會這樣講是有感而發，但是他沒把大柯小柯搞清楚」。

柯建銘還說，颱風來襲學校要不要上課、縣市首長應該做什麼事情，這是一個危機處理和政治研判的問題，而且行政院長蘇貞昌也說過，人民的生命跟自己的選舉，總是要做一個抉擇跟危機處理。

談及民眾黨立委蔡壁如請辭，柯建銘認為，柯文哲現在就是在圍魏救趙，但是沒有解決問題，是害怕民眾黨新竹市長參選人高虹安的共伴效應產生，所以必須對外假裝止血，但是其實是在掩護，「他不解決的話，自己會一命多屍」。