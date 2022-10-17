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大台中醫師公會理監事通過 聲明支持出身醫界魏嘉慶

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
大台中醫師公會第三屆第十次理監事聯席會議昨天鼓掌通過，全力支持該會會員魏嘉慶參與大肚、烏日、龍井區市議員的選舉。圖／魏嘉慶提供
大台中醫師公會第三屆第十次理監事聯席會議昨天鼓掌通過，全力支持該會會員魏嘉慶參與大肚、烏日、龍井區市議員的選舉。圖／魏嘉慶提供

大台中醫師公會第三屆第十次理監事聯席會議昨天鼓掌通過，全力支持該會會員魏嘉慶參與大肚、烏日、龍井區市議員的選舉。理事長魏重耀說，魏嘉慶是大台中市醫師公會會員，熱心公共事務，也是多屆中華民國醫師公會全聯會健康傳播委員會委員，為傳播健康努力不懈。

魏重耀說，魏嘉慶與其妻賴怡均，都是大台中醫師公會會員。執業以來守護社區，進行居家醫療十多年。新冠疫情這兩年多來，魏嘉慶夫妻配合台中市衛生局到宅打疫苗任務，五月疫情大爆發時，也投入新冠肺炎確診個案居家照護，期間榮獲台中市政府頒發的防疫獎項，值得醫界及市民的肯定。

他說，魏嘉慶夫妻出身醫界，還獻身環保運動，為改善空污、促進健康奔走。魏嘉慶原本在台中榮總服務， 2006年4月開業之後與任職衛生所主任的賴怡均結婚，在大肚山上共同開立「魏嘉慶全家聯合診所」，在地服務超過16年，照護過數萬名鄉親的健康，是社區的家庭醫師，深知鄉親的需求，期盼他能把鄉親的聲音帶進市議會，服務更多鄉親。

醫師 台中市 衛生所

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