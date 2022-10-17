【重磅快評】抗疫1000天 政府嗨翻人民無感

新冠肺炎指揮中心成立滿一千天，指揮中心盛大慶祝，防疫人員上台一起吃蘋果、拍影片，自稱、自嗨抗疫成效斐然；有趣的是社會反應平平，醫界、公衛界甚至賀倒彩，形容不是光輝的一千天，是黑暗的一千天，應該記取教訓，不該自嗨歡慶。

真的要民眾回想這一千天，恐怕多是負面的，印象都是只會上街排隊；買口罩要排，買快篩也要排，買供氧機更要排；想住專責病房、死亡想火化，恐怕排隊也沒用。沿著商店走廊帶小板凳一排三小時不稀奇，更得天不亮就上街排隊，這是極痛苦、不堪的回憶；對抗疫一千天怎麼嗨得起來？

蔡英文、蘇貞昌聯袂赴指揮中心致贈慰勞蘋果甜大家嘴，都強調這一千天的努力讓台灣成為世界的公衛典範…；是的，疫情爆發攀升初期台灣漂亮的防疫數字讓世界嘆服，也讓擔任超過九百天指揮官的陳時中坐上神壇喝紅酒、唱卡拉OK，但蔡、蘇怎麼沒察覺歡慶抗疫一千天的時刻國際反應卻靜悄悄？沒有道賀或恭維？

國際上之前對台灣公衛成績的恭維太多了；近的不談，之前對台灣抗疫成績的吹捧有加，其實是佩服台灣之前亮麗的公衛成績。例如：長期致力消滅瘧疾的努力，讓世衛組織在一九六五年宣稱「台灣瘧疾根除」，是世界第一個瘧疾絕跡的國家，這時，地球太多中低緯度國家還深陷瘧疾之苦；之後，聯合國還多次拜託台灣組織抗虐團赴瘧疾氾濫的非洲指導瘧疾防治。

抗瘧成績應歸功於已故「抗瘧之父」連日清教授，他終身致力於抗瘧研究，八十餘歲還率台灣醫療團赴非洲指導抗瘧，發揮公衛精神捨己救人。連日清曾為採集實驗的瘧蚊樣本，以自己的身體當採樣的活靶，伸出手臂讓雌瘧蚊叮咬，因為瘧蚊吸飽血才會產卵，這是公衛不惜犧牲自己以利眾人的精神。

類似的例子不少。今年三月以九四高齡過世的李慶雲教授有「疫苗之父」的尊稱，他在戰後投身疫苗研究，當時國家貧瘠，資源極缺，李慶雲的麻疹疫苗、B肝等疫苗研發出原型後無法做人體實驗，他毫不猶疑的以自己兒女當實驗品，「我的子女沒事，才能推薦別人接種」，這是崇高的公衛精神。

為什麼台灣抗疫一千天淪為自嗨？沒有公衛利他精神的抗疫，只在權、錢、紅酒、卡拉OK打轉，怎麼讓人恭維？