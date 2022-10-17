雨勢趨緩 徐國勇：應變中心一級開設降為二級

尼莎颱風挾帶豪雨成災，其中宜蘭台7線土石崩落造成2百多人受困，蔡英文總統及行政院長蘇貞昌都相當關心受困人員安危，據傳漏夜等待救援消息。內政部表示，經公路單位漏夜搶通便道後，已於今日凌晨1時10分，將車輛及人員順利撤離。

內政部長徐國勇今天一早在應變中心開會表示，對辛苦的相關工作人員，致上最大的感謝。蔡總統及蘇揆在第一時間也都收到訊息，紛紛向救災搶修人員表達最大的謝意。

徐國勇表示，颱風警報解除後應變中心仍維持一級開設，因台7線受困人車安全疑慮，在台7線人員順利獲救後，已於今早第5次工作會報後宣布，即起應變中心由一級開設降為二級。他也提醒，接下來的雨勢雖然較周末趨緩，若集中降雨仍有可能造成災害，請後續各單位須持續關注高風險區域狀況。

其他災情部分，台北市康湖隧道土石崩落，已在清晨6時30分搶通；新北汐止區伯爵山莊土石流部分，現場無人員傷亡，已陸續疏散100多位居民，新北市警局並派員拉起封鎖線管制，新北應變中心將開會決定後續處置。