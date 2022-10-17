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尼莎颱風豪雨成災 王美花一早要求退積水、復電兩重點

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
經濟部長王美花至水利署視察尼莎颱風防汛整備情形。圖／經濟部提供
經濟部長王美花至水利署視察尼莎颱風防汛整備情形。圖／經濟部提供

尼莎颱風從台灣南部海域通過，昨（16）日晚間解除颱風警報，但颱風外圍環流及東北季風仍然持續對桃園以北及宜蘭帶來豪大雨，經濟部長王美花今（17）日一早召開災害緊急應變小組視訊工作會議，要求持續與地方政府合作加速災情復原。王美花表示，目前最優先是積、淹水處的處理，及部分停電用戶恢復用電。

王美花出席「2022全球離岸風電產業高峰會」，會前受訪時表示，她早上七點半就到水利署防災應變中心聽取報告，目前最主要工作是，這兩天曾積淹水的地區有183處，以及最多一度有3600戶停電，目前幾乎剩下必須先清除土石流才能修理、復電的部分，都會密切和地方政府合作，盡快恢復正常。

經濟部說明，統計至今日8時，全國曾積淹水183處，其中台北市19處未退水、其他全台164處已退水；停電3631戶，已修復3375戶，目前仍停電用256戶，包括宜蘭縣大同鄉190戶，預計17日23時可修復；新北汐止伯爵山莊66戶，待土石流清除，預計18日可修復；台東縣海端鄉減壓供水戶數73戶，預計17日17時修復。

經濟部進一步說明，基隆地區持續降雨，基隆河川流穩定，新山水庫蓄水率已達8成以上並持續上升，會中決定將基隆地區、含新北汐止水情燈號由綠燈調整為水情正常。各水庫也請參考石門水庫這次高水位操作經驗，掌握每次降雨機會，努力多蓄存水量在水庫中，以利後續枯水季水資源調配使用。

水利署特別呼籲，由於桃園以北及宜蘭降雨仍明顯，且有豪雨發生機會，千萬不能掉以輕心，注意自身安全，透過防災資訊服務網（http://fhy.wra.gov.tw）、facebook防汛抗旱粉絲團(網路)、行動水情APP(智慧型手機)、警戒簡訊通報系統(一般手機)及免付費電話0800-079-579(你去救、我去救)等防災避災工具，掌握即時訊息。多一分警戒，少一分災害。

石門水庫 停電

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